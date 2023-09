I racconti di Capitan U 1947: Il Politicamente Corretto fa di noi un bruco … trasformiamolo in farfalla!

Il Politicamente Corretto (Politically Correct), le cui origini e filosofia sono ormai noti, in anni più recenti è stato preso come modello dai maestri della finanza per i propri interessi con l’intento di trasformaci tutti in bruchi accondiscendenti simili alle tre scimmiette che non vedono, non sentono e non parlano: un lavaggio programmato del cervello per generare incertezze demolendo le certezze, spaventandoci con epidemie annunciate e interminabili, fino ad imporci un green estremo seguito da azioni vandaliche ad opera di giovani indottrinati e accompagnati da cassandre “porta sfiga” annunciatrici, un giorno sì e l’altro pure, della distruzione del pianeta in mancanza di un ravvedimento, di un cambio repentino di abitudini e comportamenti, con l’obbligo nostro di seguire alla lettera i loro “sacri” dettami … un attacco infinito, una speculazione selvaggia: in parole povere tutti poveri tranne alcuni eletti, rinnegando valori morali e religiosi, e, soprattutto, mettendo all’angolo, quasi alla gogna, la famiglia tradizionale: insomma, una dittatura!

Una dittatura che ci schiavizza, che ci raffigura esternamente come dei bruchi, dei perdenti che si muovono celatamente, strisciando per passare inosservati nella loro agonia quotidiana. Dei bruchi silenti a cui nulla è concesso al di fuori del pensiero unico, forniti di una crosta protettiva esterna che tra mille difficoltà li aiuti a portare avanti il proprio compitino giornaliero, per non farsi schiacciare e soccombere completamente. Una lotta impari per la sopravvivenza: urge liberare immediatamente la farfalla imprigionata in ognuno di noi, la farfalla, del “fare”, del “reagire”, della “ribellione”, del “tornare a sognare,” capace di sopraffare, di uccidere il bruco, il suo carceriere, per dare un senso ed energia rinnovata alla propria vita. Una farfalla che ha bisogno di provare emozioni, di “ninna nanne” per sentirsi rassicurata, quasi coccolata … una farfalla in grado, da sola, di potersi alzare in volo libera nello spazio, uno spazio “dove nessuno le chieda dazio”. Una farfalla capace di vibrare senza stancarsi ed evitare di essere risucchiata dalle acque stagnanti sotto di lei dove annaspa una società ferita e limitata: salvarsi volando con le proprie ali verso un azzurro infinito, dove rinasca “il bruco trasformatosi in farfalla” … come racconto in una mia canzone pubblicata nel 2016 nell’omonimo album: “Il Bruco”

Un’immagine mi ha colpito e rattristato in questi giorni, quella di Papa Francesco davanti alla bara dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Non invitato, è arrivato all’improvviso senza farsi annunciare, per rendere l’ultimo saluto ad un vecchio amico. Lo ha onorato sostando un minuto in silenzio, senza un segno della croce, una benedizione o una veloce preghiera.

Era una cerimonia laica, politicamente corretta, che doveva rispettare senza offendere chi è ateo o chi professa una religione diversa, anche se a me, e penso a molti, non crea fastidio nessuna preghiera e a qualunque Dio venga rivolta. Nel mio cuore, perciò, sono convinto che in quel momento il nostro Papa Francesco stava liberando la farfalla che era in lui facendola volare sopra il feretro per porgere all’amico l’ultimo saluto con il segno della croce e una solenne benedizione, mentre con la mano sul petto, in silenzio, recitava la sua preghiera … Sì, sono certo!

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)