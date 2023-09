Falsi minori, De Corato: «L’assessore Bertolé come fa a essere sicuro che i 1.500 minori siano tali? Da dove evince la loro età? Si dichiarano minori per farsi mantenere dai comuni e la sinistra continua a difenderli!»

«L’Assessore al Welfare del Comune di Milano ha dichiarato che “il giudizio sul nuovo decreto migranti del governo non farà cambiare nulla e sta facendo il solletico al problema. I presunti falsi minori sono pochissimi e sono costretti a dichiarare la maggiore età per sfuggire a situazioni di tutela”. Ma l’Assessore Bertolè, dove ha la certezza che i 1.500 minori siano tali? Da dove evince la loro età? La verità è che sbarcano sulle nostre coste senza documenti, come attesta il Viminale, danno le generalità false, e si fanno mantenere dai Comuni. Il vero problema è che questo Governo, finalmente, sta cercando di fare chiarezza e porre un freno al problema immigrazione e al traffico di essere umani mentre, la Sinistra, è brava solamente a criticare, a difenderli a prescindere ed a fare paragoni assurdi e senza senso. Anche i Sindaci di Centrosinistra, tra cui lo stesso Sala, hanno lanciato grida di dolore per i costi troppo alti e per la difficile gestione degli immigrati. Ma negli ultimi anni, i Governi dei Premier Gentiloni, Letta, Renzi, Conte e Draghi, dove anche la Sinistra era in maggioranza, cosa hanno fatto? Ci dia delle risposte l’Assessore Bertolè»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni rilasciate ieri dall’Assessore Bertolè sui falsi minori.