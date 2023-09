A Palazzo Chigi firmato il patto anti-inflazione, Meloni: mostra che in Italia c’è una guida

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, hanno firmato ieri a Palazzo Chigi un “patto anti-inflazione” con 32 associazioni che, a partire da domenica 1 ottobre e fino al 31 dicembre prossimo, ha l’obiettivo di offrire per un trimestre a prezzi calmierati prodotti di largo consumo per combattere l’inflazione e aiutare le famiglie più in difficoltà.

La firma del Patto anti-inflazione è “un’iniziativa che mi rende particolarmente orgogliosa” ha detto Meloni, “uno strumento attraverso il quale lavoriamo insieme per calmierare i prezzi sui principali beni di largo consumo” ma è un’”iniziativa che va al di là del valore economico che ha” perché “dimostra la capacità che l’Italia ha ancora di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere gli obiettivi, è un messaggio estremamente prezioso”.

Il patto anti-inflazione, ha sottolineato, il primo ministro “è un’iniziativa frutto di un lungo lavoro, di un confronto durato diverse settimane che ha portato a un risultato concreto e che dimostra al governo che noi non siamo soli quando ci sono problemi da affrontare che coinvolgono la nazione e forse dimostra anche al ceto produttivo che in questa nazione c’è una guida, c’è un governo che sa ascoltare, che anche lui dà una mano quando si deve affrontare una situazione complessa come nel caso della spirale inflazionistica”. (Askanews)