Medianos: un gioco per imparare a litigare

La domanda sorge spontanea: “Perché imparare a litigare?”. “Non sarebbe meglio imparare ad andare sempre d’accordo?”. Ebbene, il cuore della questione è che il conflitto è inevitabile. A scuola, al lavoro, nella vita privata, si litiga ripetutamente. Da qui l’idea di un metodo che, in forma ludica, aiuta a “stare nel conflitto”. Questo significa litigare in modo costruttivo, senza farsi del male, ma invece smussando gli angoli, allenandosi ad ascoltare l’altro e a rispettarlo come persona con le proprie necessità, ricercando, quando possibile, un accordo e favorendo la civile convivenza. Non solo, il gioco conduce anche ciascun partecipante a far emergere le proprie esigenze nascoste, i propri bisogni più profondi e inespressi.

“È tanta roba!”, direbbe il geniale ideatore del Metodo Medianos, Massimiliano Ferrari, Dottore commercialista, socio fondatore dello Studio Ferrari & Associati – importante e accreditato studio a Lecco – il quale ha deciso di votarsi al perfezionamento e alla divulgazione del suo Metodo, nel quale crede fortemente e che sta riscuotendo un grande successo. Medianos, pur essendo nato solo un paio di anni fa, è già presente in molte scuole e aziende in Italia e si sta affacciando anche Oltralpe. Inoltre, sta diventando parte della formazione di avvocati e mediatori, counselor e coach. È un metodo in grado di aiutare le famiglie a vivere in modo più armonioso, le classi scolastiche e il corpo docente a relazionarsi con maggiore distensione ed è di supporto sia nel team building a livello aziendale, sia nel cementare lo spirito di squadra in ambito sportivo. Permette inoltre di accelerare i progressi all’interno dei percorsi di formazione e di counseling.

Chi scrive lo vive in prima persona come facilitatore Medianos certificato, che ha introdotto questo metodo nella propria pratica di formatore e di counselor, impegnato ad affiancare genitori in difficoltà alle prese con figli “difficili”, famiglie con problemi di relazione e individui alla ricerca di un proprio equilibrio e del proprio benessere fisio-psichico. Medianos funziona molto bene sia con le famiglie che con gruppi di persone che devono convivere quotidianamente, come i membri di una famiglia, gli studenti con i loro compagni di classe, i colleghi di lavoro, gli sportivi che sono parte di una squadra. Last, not least, il fattore ludico è molto apprezzato da tutti.

Caterina Majocchi

Laureata in filosofia – Counselor, content creator, critico d’arte

caterina.majocchi@outlook.com