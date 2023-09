De Corato “Sala parla di clochard, in città metropolitana ci sono 10.117 senza tetto mentre in città sono 8.541, tutti arrivati anche grazie alle marce di Sala e del csx del maggio 2017.”

«Oggi Sala nel parlare di clochard ha dichiarato che “serve attenzione e che è un tema universale”. Secondo gli ultimi dati Istat di dicembre 2022, in tutta la città Metropolitana di Milano ci sono 10.117 senza fissa dimora, di cui 1.500 sono minori e 8.541 sono quelli segnalati nel capoluogo lombardo. Tutti questi clochard, in gran parte stranieri, sono venuti a Milano grazie alle marce che Sala e tutta la Sinistra hanno fatto nel maggio 2017, senza poi dar loro adeguati servizi. Quello che oggi raccogliamo e vediamo, sono i frutti delle campagne migratorie che la Sinistra ha introdotto negli ultimi anni e, adesso, con la Destra alla guida del Paese, pretendono che in un attimo i problemi si risolvano.

Il Governo Meloni, alla guida del Paese da meno di 12 mesi, sta cercando di invertire la rotta e sta cercando di bloccare soprattutto gli scafisti, ponendo finalmente un freno a tutti questi arrivi di persone irregolari. Sulle strade milanesi, soprattutto sotto i vari portici e ponti della città, molti senza fissa dimora, piuttosto che andare nei Centri di accoglienza del Comune, preferiscono stare all’addiaccio buttati a terra o nei parchi (anche nei mesi invernali), piuttosto che recarsi nei Centri dove poi vengono picchiati e derubati dei loro pochi averi in quanto vi è la totale assenza di controlli».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sulle dichiarazioni rilasciate ieri da Sala sul tema dei clochard in città.