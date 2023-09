Allarme sicurezza – Attiviamo il vigile di quartiere! – Petizione

Perché questa petizione è importante

Uno dei maggiori luoghi comuni sulla sicurezza e sul contrasto alla microcriminalità riguarda la convinzione di avere a disposizione un numero troppo esiguo di forze dell’ordine presenti sul territorio.

Queste convinzioni non corrispondo al vero.

In Italia sono presenti 453 agenti ogni 100.00 abitanti, nel Regno Unito sono 298, in Francia 326, in Spagna 361 (Fonte: Eurostat).

Tuttavia in Italia abbiamo l’11,7 % di reati per 100 mila abitanti in più della media Ue, mentre il numero del personale della forze dell’ordine supera la media del 27,6 % (Fonte: Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano).

Il problema riguarda quindi la gestione ed il riordinamento delle risorse disponibili nonché un maggiore controllo del territorio.

La presente proposta riguarda, soprattutto, i Comuni con oltre 20.000 abitanti.

PREMESSO CHE

– Nei centri urbani con oltre 20.000 abitanti sono spesso presenti i Vigili di quartiere per meglio rispondere ai quesiti, alle esigenze ed alle richieste dei cittadini;

– i cittadini, nella maggior parte dei casi, ignorano chi sia il vigile dedicato al presidio del proprio quartiere nonché le modalità con cui potersi interfacciare con quest’ultimo;

– i comuni generalmente, al fine di raccogliere segnalazioni ed istanze dei cittadini (violenze domestiche, violenze sui minori, problematiche di viabilità, ecc…), dispongono di siti internet difficilmente usufruibili da gran parte dei comuni cittadini, che riportano numero di telefono spesso non funzionanti.

– i Vigili di quartiere non hanno precisi luoghi di riferimento e di contatto all’interno dei quartieri, per agevolare incontri con i cittadini.

SI CHIEDE

Che in tutti i Comuni con più di 20.000 abitanti:

– venga istituito un nuovo e semplice portale internet dedicato, sul modello della “polizia dei quartieri di Lugano”.

All’interno dello stesso portale dovrà essere indicato, per ogni quartiere o micro zona, la fotografia dell’agente addetto, il recapito telefonico del cellulare di servizio e il numero di matricola;

– che venga apposta una targhetta della polizia locale, all’ingresso di tutti i Condomini con più di dodici unità immobiliari, indicante il numero di matricola ed il recapito telefonico del cellulare di servizio dell’addetto al presidio del quartiere.

– che Il Vigile di quartiere organizzi almeno un appuntamento settimanale, dandone preventiva comunicazione nel sito dedicato, in uno dei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini della zona (mercati, piazze, ecc…);

– che il Vigile di quartiere, contattato telefonicamente o informato di persona, raccolga tutte le istanze riguardanti la sicurezza, la viabilità ed ogni problematica di tipo familiare e sociale, ed inoltri direttamente tali istanze agli uffici preposti del Comune o ad altri enti competenti.

Lanciata da Filippo De Bellis