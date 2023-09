Questo fine settimana a Milano Quattrozampeinfiera: divertimento, apprendimento e spettacolo per cani, gatti e i loro amici umani

Milano, 30 settembre e 1° ottobre al Parco Esposizione di Novegro per “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia. Quattrozampeinfiera Milano: un fine settimana di divertimento, apprendimento e spettacolo per cani, gatti e i loro amici umani. Spettacoli, informazione e formazione, sport e sfilate, incontri con le aziende, attività per cani e gatti. www.quattrozampeinfiera.it

Si avvicina il tanto atteso appuntamento con Quattrozampeinfiera, l’evento che celebra l’affetto e la connessione tra gli animali da compagnia e i loro fedeli amici umani. La manifestazione si terrà nel suggestivo scenario del Parco Esposizioni Novegro a Milano nei giorni di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023. La fiera è pronta a stupire e coinvolgere i visitatori con una vasta gamma di attività e intrattenimento. Giochi di attivazione mentale per cani, migliorare la relazione con il cucciolo, imparare a soccorrere un pet, attività per i più piccoli, e in anteprima il flashmob di “CATS,” il Musical firmato Massimo Romeo Piparo, con una colonia di gatti umanizzati che eseguirà spettacolari coreografie in un’atmosfera unica fatta di fantasia, romanticismo e grande musica.

Queste sono solo alcune delle tante attività che coinvolgeranno cani, gatti, e i loro umani. Quattro padiglioni e più di 10 ettari di parco saranno a disposizione dei visitatori per partecipare a una “due giorni” ricca di attività coinvolgenti, divertenti e stimolanti per i loro amici a quattro zampe.

Attività e Intrattenimento

Giochi di attivazione mentale per cani: Saranno presentati giochi progettati per stimolare l’intelligenza dei cani, incoraggiando la loro curiosità e attività mentale.

Migliorare la relazione con il cucciolo: Sessioni educative per aiutare i nuovi proprietari a stabilire legami forti e positivi con i loro cuccioli.

Corso di primo soccorso per animali: Un’opportunità per imparare le competenze essenziali per prestare soccorso ai nostri amici a quattro zampe.

Attività per i più piccoli: Una sezione dedicata ai bambini con giochi e attività coinvolgenti, permettendo loro di creare legami speciali con gli animali a quattro zampe.

Anteprima del Flashmob “CATS”: Un’anticipazione esclusiva del celebre musical “CATS” firmato da Massimo Romeo Piparo. Sarà presentata una collettiva di gatti umanizzati pronti a eseguire spettacolari coreografie, creando un’atmosfera unica fatta di fantasia, romanticismo e grande musica.

Un Ecosistema di Amore e Affetto

Dedicato ai cani, con un cuore per i gatti

Le attività sportive proposte durante l’evento, guidate da esperti educatori cinofili, offriranno ai cani la possibilità di cimentarsi in discipline particolari e poco conosciute. Tra queste il Pull Out, un’avvincente disciplina sportiva che insegna come approcciarsi al mondo della ricerca del tartufo insieme al proprio cane. L’Hoopers, che permette di migliorare la relazione tra cane e conduttore attraverso l’aumento dell’ascolto e della collaborazione, conducendo il cane a distanza attraverso un percorso composto da vari attrezzi.

Gli appassionati di sport potranno cimentarsi nel canicross, una corsa campestre in cui gareggiano cane e umano, il dog scooter e il bike joring, che prevedono il traino di un mezzo su due ruote da parte di uno o più cani. Il treibball, un’occasione per insegnare al cane a spingere palloni attraverso una porta seguendo i comandi del conduttore senza utilizzare zampe o denti. Saranno presenti anche attività come il dog duathlon, il disc dog, l’acquadog per i cani amanti dell’acqua e la puppy class, lezioni di educazione per i cuccioli che devono apprendere le basi della socializzazione.

Mentre i cani saranno protagonisti delle attività sportive particolare sarà riservata anche ai gatti. Saranno organizzate attività specifiche per stimolare i loro sensi, rispettando la loro natura e necessità.

Uno spettacolo unico: “I Cantanti Lirici e i loro amici a quattro zampe”

Un momento speciale dello spettacolo lirico “I Cantanti Lirici e i Loro Amici a Quattro Zampe” offrirà l’opportunità di godersi l’interpretazione coinvolgente e divertente di due adorabili cagnolini, che eseguiranno le arie più famose della musica lirica.

Informazioni e consigli

Durante l’evento, numerose associazioni e allevatori di razza saranno presenti per fornire informazioni e consigli utili, aiutando le persone a fare la scelta giusta in base alle esigenze del loro animale domestico e al loro stile di vita. Dog-Travel: viaggi con il vostro fedele amico

L’area dedicata al dog-travel sarà un’ottima opportunità per chi desidera viaggiare con il proprio fedele amico a quattro zampe. Esperti forniranno suggerimenti su come organizzare al meglio una vacanza insieme al proprio cane e scoprire le destinazioni più ambite. Dopo Milano, la tappa successiva si svolgerà a Torino, il 18 e il 19 novembre.

INFO PER ACCEDERE IN FIERA

SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00 – chiusura casse 18.00

Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Biglietto intero € 12

Scaricando lo sconto € 9

Biglietto on line € 8.5

info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it

LE ATTIVITA’

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

TV QUATTROZAMPEINFIERA LIVE

Torna la Tv di Quattrozampeinfiera, uno spazio LIVE/SOCIAL dedicato alle interviste dei visitatori, alle aziende, uno spazio destinato alle adozioni, …un salotto sempre in movimento, social e soprattutto LIVE!

QUATTRO ZAMPE – la Rivista

Nell’ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina.

#UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet!

FACCE DA QUATTROZAMPEINFIERA

Nello stand Foto e Video di Flavio Properzio, potrete farvi immortalare con il vostro cane o gatto per partecipare al contest “Facce da Quattrozampeinfiera”. Gli scatti migliori saranno stampati, caricati sui social ed esposti nelle tappe successive.



LIGHT EXPERIENCE by PETTY

All’interno delle stand Petty, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica e coinvolgente al buio, percorreranno un labirinto insieme al proprio amico a quattro zampe. Indossando una delle pettorine illuminate fornite allo stand, i partecipanti potranno sperimentare la luminosità e i diversi colori disponibili, comprendendo l’importanza di dotare i propri cani di una pettorina luminosa, esteticamente piacevole e soprattutto sicura per la visibilità anche nelle ore meno illuminate.

LE ATTIVITA’ DEDICATE AI PIU’ PICCOLI

ESCAPE DOG ROOM – BAMBILITY®

In questa avventura unica, i bambini, risolvendo giochi di logica e seguendo gli indizi, potranno superare il percorso sviluppato in diverse “stanze” e raggiungere l’uscita.

Il character “Morpheus”, simpatico cagnolone già protagonista di numerosi fumetti, sarà il soggetto principale dell’Escape Dog Room per suscitare la curiosità dei ragazzi, sviluppare la conoscenza e stimolare la loro creatività. Durante l’esperienza, i giovani partecipanti saranno coinvolti nella scrittura del finale dell’avventura del fumetto “Morpheus e il Coniglio”, permettendo loro di esprimere una parte del proprio mondo interiore.

Ogni stanza rappresenta un momento diverso del fumetto e i ragazzi saranno guidati in ogni fase dell’esperienza da un affettuoso cagnolino. L’obiettivo del gioco è trovare la strada giusta per riunire il gruppo di bambini e i cani, superando sfide e ostacoli, seguendo le impronte del coniglio, recuperando oggetti perduti usando una bussola e molto altro.

Il cane come mediatore dell’esperienza

Il cane svolge un ruolo centrale in questa esperienza unica. Accompagnando il gruppo, osserverà i ragazzi mentre affrontano le sfide e sarà coinvolto attivamente in alcune di esse grazie al suo fiuto eccezionale. Il cane stesso fornirà spesso indizi e soluzioni, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Promuovere la collaborazione e lo spirito di gruppo

L’Escape Dog Room incoraggia i bambini a collaborare, mettendo in gioco le diverse abilità. Ognuno ha un talento speciale: dalla risoluzione di enigmi numerici alla logica, dalla praticità nell’uso degli oggetti alla capacità di trovare indizi. Questa attività promuove la collaborazione e il sostegno reciproco tra i partecipanti, facendoli sentire parte di un gruppo più ampio.

Fare il pieno di emozioni

L’Escape Dog Room offre un’ampia gamma di emozioni, dall’eccitazione della scoperta alla gioia del successo. Gli ostacoli e le sfide aiutano i bambini a sviluppare la resilienza e la determinazione, imparando a gestire le delusioni e a superare gli errori con spirito positivo.

ARCABIMBIVET

Nello spazio della Clinica veterinaria ARCA, verranno proposte numerose attività dedicate ai bambini nell’ottica di:

–EDUCARE ALLA SALUTE DELL’INDIVIDUO

Attraverso le storie di cura e guarigione degli animali e la sperimentazione di modalità e strumenti tipici del medico veterinario (il tatto, l’olfatto, la vista, lo stetoscopio o l’ecografo) insegnare ai bambini l’importanza dell’osservazione e della cura del proprio corpo e di modalità di vita salutari.



– EDUCARE AD UNA RELAZIONE OTTIMALE CON GLI ANIMALI

Permettere ai bambini di sentirsi a proprio agio in presenza di un animale tramite un’attenta lettura della sua comunicazione: comprendere l’animale per non averne timore. Ridurre il rischio di aggressione da parte degli animali fornendo strumenti e modalità di comunicazione rispettosi dell’alterità animale.



– FORNIRE STRUMENTI DI EDUCAZIONE EMOZIONALE E MENTALE ATTRAVERSO LA RELAZIONE CON L’ANIMALE

Insegnare ai bambini a riconoscere le proprie emozioni e a comprendere e rispettare quelle degli altri. Educare al piacere dell’empatia attraverso la conoscenza.



– RIDURRE LA DIFFIDENZA O IL TIMORE DEI BAMBINI NEI CONFRONTI DEGLI STRUMENTI MEDICI

Permettere ai bambini di conoscere il lavoro del medico veterinario e gli strumenti con cui questo professionista lavora, osservare e comprendere le similitudini con gli strumenti del medico per gli umani.

LE AREE SPECIALI

IL SALONE DI BELLEZZA

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana.

CAT HOUSE by ERBAPIU’

Uno spazio interamente dedicato ai gatti dei visitatori che potranno cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli e testare un percorso sensoriale per poi rilassarsi un’area allestita ad hoc per loro.

ELETTRODOMESTICI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI PET

Numerose aziende di hi-tech, presenteranno i loro prodotti, alleati perfetti dei pet parent, per la gestione quotidiana dei loro amati cani e gatti: aspirapolveri, phon, web cam, depuratori, erogatori di cibo e acqua, lettiere autopulenti,…

PET A’ PORTER – IL FASHION SFILA IN PASSERELLA

Nell’area fashion, direttamente dalle sfilate della moda milanese, una vera passerella consentirà alle aziende di presentare le proprie creazioni e ai visitatori di essere immortalati nella veste di Top Model.

PRIMO SOCCORSO PET

Sarà possibile imparare a soccorrere un pet quando si fa male grazie alle dimostrazioni di Primo Soccorso. Esperti veterinari daranno indicazioni sulle corrette modalità di intervento per aiutare il nostro amico in difficoltà.

LE COMPETIZIONI

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Anche quest’anno, torna la richiestissima doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina, destinata a cani di razza con o senza pedigree.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

LE DOG ACTIVITIES

SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come Dog Agility, Freestyle in acqua, Attivazione mentale, Treibball, Hoopers, Splash Dog e tante altre!

PUPPY CLASS – COLLARE D’ORO

Hai un cucciolo di cane e vuoi educarlo? Vuoi migliorare la relazione con lui e imparare come divertivi insieme? Giochi, guinzaglio e attività varie, saremo a disposizione per informazioni e per divertivi!

PESCA DI BENEFICIENZA – IL COLLARE D’ORO

La “Pesca di beneficienza”, è un evento ideato dall’Associazione il Collare D’Oro A.N.C.Ass “APS” in collaborazione con QUATTROZAMPEINFIERA, volta a raccogliere fondi da destinare ai progetti dedicati alla formazione dei cani d’assistenza per disabili; in particolar modo per cani d’allerta epilessia, supporto autismo, servizio psichiatrico e disabilità motorie. Un gioco divertente per i nostri amici a quattro zampe e anche per i loro umani che affidano la sorte nel compagno peloso per scegliere la pallina fortunata. I premi saranno di diverso valore ma naturalmente inerenti all’ambito Pet.

COME OTTENERE UNA GIUSTA RELAZIONE CON IL PROPRIO CANE – CINZIA SIGNORETTI FANTASTICANE

Per ottenere un sano rapporto con il nostro cane, dobbiamo lavorare sulla relazione, dobbiamo fornirgli delle competenze piuttosto che sgridarlo. È necessario diventare la sua guida. Questo è possibile solo se sappiamo come funziona la mente di un cane. Conoscere come comunica è una delle prime nozioni che chi convive con un cane deve apprendere. Scodinzola e tu pensi che sia felice…. Non è detto! Ci sono ricerche che sostengono che molti comportamenti del cane vengono fraintesi causando l’infelicità del nostro amico a 4 zampe.

PULL OUT – RICERCA TARTUFO – CINZIA SIGNORETTI FANTASTICANE

Il Pull Out è una disciplina sportiva che insegna come approcciarsi ai nostri amici a quattro zampe al mondo della ricerca del tartufo. Insegna ad associare l’odore del tartufo e trovarlo, è un’attività che stimola e migliora uno dei sensi più importante del nostro amico peloso ovvero l’olfatto.

DISC DOG – GOGODOG

l Disc Dog è uno sport cinofilo che consiste nel cimentare il proprio cane in prove di abilità per afferrare il disco.Questa disciplina sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese, essendo uno sport divertente e ideale per mantenere in forma il nostro fedele compagno, in più consente l’instaurarsi di una perfetta sintonia tra cane e il conduttore.

CANICROSS – DOG TRIATHLON

Il Canicross è una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale che il team Dog Triathlon di Marathon Dog Asd, affiliata Csen Cinofilia, promuove in Italia. Si tratta di un’attività di corsa su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al conduttore.

DOG-SCOOTER – DOG TRIATHLON

Il Dog Scooter è una disciplina cinofilo sportiva riconosciuta e regolamentata a livello internazionale. Si tratta di un’attività in monopattino su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al mezzo a due ruote del conduttore.

BIKE JORING – DOG TRIATHLON

Il Bikejoring è un’attività in mountain bike su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al mezzo a due ruote del conduttore.



DOG DUATHLON – DOG TRIATHLON

Il Dog Duathlon è un’attività che unisce una frazione di Canicross a una di Bikejoring o di Dog Scooter e nuovamente a una di Canicross, da svolgere senza soluzione di continuità su sterrato e sulle corte distanze, praticata con il cane imbragato con attrezzatura mutuata dallo sleddog. Adatto ai soggetti con attitudine al traino, perché la disciplina prevede che il cane corra, legato, davanti al conduttore o al suo mezzo a due ruote.

RICERCA OLFATTIVA – TRUE DOGS

I giochi di attivazione mentale sono attività ludiche che stimolano l’intelligenza del tuo cane e la sua capacità cognitiva. Questo tipo di giochi consistono nel porre il cane di fronte a un problema la cui soluzione gli farà guadagnare una ricompensa. In questo modo il cane dovrà concentrarsi sulla ricerca della soluzione e, in caso di successo, oltre alla ricompensa ne gioverà molto la sua autostima. Scopriamo quali sono i prodotti più idonei a stimolare l’intelligenza e le capacità cognitive del nostro amico a quattro zampe.

HOOPERS – PLAY DOG

Si tratta di un nuovo sport cinofilo. Consiste in un percorso sempre diverso, costruito con specifici attrezzi che il cane deve affrontare sotto la guida del conduttore.

Le indicazioni vengono impartite a distanza. Il cane esegue quindi tale percorso seguendo segnali direzionali verbali e gestuali che gli indicano di andare dritto verso un attrezzo, aggirare un ostacolo, girare e tornare indietro, ecc. In questo sport, il lavoro a distanza è l’aspetto più interessante e più complesso da insegnare. Richiede grande impegno da parte del conduttore e ascolto da parte dell’animale poiché l’attivazione mentale del cane risulta davvero importante.

Hoopers è anche un’attività dinamica e divertente e questo crea un mix stimolante che migliora il rapporto e la relazione del binomio cane-umano.



MOBILITY-WILD DREAMS

La Mobility è una disciplina sportiva che grazie all’ausilio di attrezzatura specifica come salti, superfici ondulate, altalene, passerelle e componenti di vita quotidiana come pneumatici e scale, viene creato un vero e proprio percorso di una ventina di ostacoli totalmente interattivo da affrontare con il nostro amico a quattro zampe.

Con l’esecuzione del percorso si cerca di rafforzare il rapporto tra cane e umano.

RALLY OBEDIENCE- WELL DONE

E’ una disciplina sportiva cinofila aperta a tutti i cani senza discriminazione di età, taglia o razza ed a tutti i conduttori. Favorisce una corretta relazione tra cane e conduttore ed è basata sulla reciproca fiducia, sul rispetto e sulla collaborazione. La disciplina prevede che il binomio ed il conduttore compiano insieme un percorso costituito da delle stazioni, segnalate da cartelli, lungo il quale vengano eseguiti degli esercizi nel minor tempo possibile e con la maggiore precisione possibile. L’aspetto che rende unica la Rally-O è che gli esercizi richiesti non sono unicamente quelli di obbedienza di base ed avanzata ma anche quelli di movimento come: slalom, salto, spirali, svolte. Non è quindi una disciplina statica e monotona né per il cane né per l’umano.

TREIBBALL – STELLA CANIS

Sport competitivo e adatto a cani di tutte le razze e di tutte le età.

Si gioca con un numero di palloni da pilates che varia da quattro a otto, la cui misura viene scelta compatibilmente con la taglia del cane, una porta da calcio e, in termini di competenze del conduttore, i classici comandi di base.

Un gioco che coinvolge tantissimi aspetti della relazione tra umano e cane, non si tratta di portare il cane a svolgere meccanicamente una funzione, ma si basa su una forte cooperazione che garantisce una crescita del rapporto e della consapevolezza del cane nelle proprie capacità. Non è solo attività fisica: c’è un grosso impegno mentale da parte dell’animale, il quale non viene mai abbandonato a sé stesso nel portare a termine il gioco, ma può contare sull’aiuto del suo umano.

DOG PULLER- MARCO CHIARO DOG PULLER ITALIA

Il Dog Puller è una nuova disciplina sportiva che utilizza i Puller – cerchi di diverse dimensioni, che il nostro amico a 4 zampe cerca di prendere al volo. Esistono due tipologie di utilizzo di questi cerchi. Farlo rotolare, in modo che il cane lo rincorra, lo afferri, lo riporti al compagno di gioco

umano per poi riprendere lo schema rincorrendo il secondo puller.

Oppure farlo afferrare dal cane, facendolo o meno saltare e farlo lasciare per afferrare il secondo puller.

Le discipline ufficiali del Dog Puller sono il Running e il Jumping.

L’obbiettivo principale di questa disciplina è quello di rafforzare la comunicazione e il rapporto tra cane e umano

EDUCAZIONE BASE – CENTRO CINOFILO DOLCI COCCOLE

L’educazione di base consiste nell’entrare in sintonia con il proprio migliore amico a quattro zampe, riuscendo ad educarlo anche nei confronti delle differenti situazioni sociali a cui si va spesso incontro. I risultati ottenuti saranno decisamente importanti e benefici.

ATTIVAZIONE MENTALE – UNITA’ CINOFILA TEQUILA

L’attivazione mentale consiste nel proporre al nostro amico a quattro zampe uno o più giochi costruiti con lo scopo di indurlo a risolvere un problema.

I giochi di attivazione mentale servono a spingere il cane a elaborare soluzioni con la propria testa sviluppando doti che lo portano a vivere in modo sereno ed equilibrato all’interno del nucleo famigliare.

CONDOTTA AL GUINZAGLIO – UNITA’ CINOFILA TEQUILA

La condotta al guinzaglio è una delle prime discipline che viene insegnata. Aiuta il nostro amico peloso a comportarsi in maniera corretta nell’ambiente esterno abituandolo a restare tranquillo e a godersi il momento della passeggiata rimanendo accanto al proprio compagno umano.

DOG AGILITY – MAGIC DOG

Salti, tunnel, passerelle e tutto ciò che può mettere alla prova le abilità del tuo cane! Un modo per rimanere in forma e migliorare il vostro feeling!

AREA SGAMBAMENTO by RETISSIMA

Uno spazio perfettamente strutturato per poter sgambare il vs cane all’aria aperta

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità.

FELIS WORLD by Monge

Saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità.

LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera. Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

PET TRAVEL&HOSPITALITY

TRIPDOGGY

E’ la più grande community attiva di viaggiatori dog-friendly in Italia, nata dall’esigenza di viaggiare con il proprio compagno a 4 zampe.

E’ un punto di riferimento nel settore del Dog-Travelling, la community conta più di 10.000 membri in tutta Italia. “Conoscersi, condividere e viaggiare” sono le parole chiave di questa comunità di persone il cui collante è l’amore verso i propri compagni di vita a 4 zampe.

TripDoggy organizza viaggi di gruppo a misura di zampa, i Doggy Tour: viaggi in cui le persone possono condividere l’esperienza con altri dog-lovers alla scoperta di luoghi meravigliosi, soggiornando in strutture selezionate e supportati da un educatore cinofilo professionista. Dalle più belle valli dell’Alto Adige, fino al mare cristallino del Gargano, sono numerose le mete di questi meravigliosi tour.

Ma non solo…..eventi, passeggiate, party e molto altro in cui la community si può incontrare e conoscere.

I Doggy Talks, sono interviste attraverso cui gli esperti della community divulgano e informano su tematiche legate al dog-travel e a come vivere al meglio con i nostri fedeli amici a 4 zampe.

Doggy Talks

Viaggiare con un cane: trasporti, regole e cosa sapere

Cosa mettere in valigia quando si viaggia con un cane

Il benessere del cane in vacanza: come organizzare una vacanza a misura di cane

Ospitare un turista dog-friendly: quello che cercano gli ospiti a 4 zampe

Viaggiare all’estero con un cane

INFLUENCER AREA

Numerosi gli influencer che presenzieranno nei 2 giorni di fiera.

Sveva Gelfi – Diva di TikTok, è seguita da una vasta community grazie alle avventure che vive in compagnia dei suoi lupi cecoslovacchi, Ares e Dracayres. Con il suo carisma e le conoscenze sulla razza, Sveva organizzerà coinvolgenti momenti di intrattenimento per i visitatori della fiera.

Elisa De Angeli – L’esperta toelettatrice, con la sua pagina “Lovely Pet Boutique”, condivide preziosi suggerimenti per la cura e il benessere di cani e gatti. Sarà disponibile a incontrare i fan e fornire consigli personalizzati.

Filippo Capriotti – Il protagonista di divertenti video su YouTube, insieme ai suoi tre adorabili Rough Collie – Mery, Litz e Shirley – delizierà il pubblico con momenti di gioco e sfide da condividere in fiera.

Andrea Pappa – Con il suo piccolo Levriero italiano Blue, la Bulldog francese Cloe e i suoi 4 gatti, Andrea racconterà la sua esperienza di gestione di una famiglia affollata di amici a quattro zampe, offrendo preziosi consigli quotidiani.

Luisa Bellotti e Laura Calì – Le loro pagine Instagram sono una fonte di ispirazione per gli amanti della dog dance, con splendidi scatti fotografici e momenti di vita quotidiana con i loro amati Beagle, entrambi chiamati Sunny.

Melissa Munoz – Direttamente da Italia’s got talent, con il suo affezionato Krystal, presenterà sul Red Carpet lo spettacolo che ha proposto durante la trasmissione televisiva.

Nicola e Sensej_cat – Nicola, con il suo affezionato gattone e gli oltre 497mila follower su TikTok, sarà presente in fiera per incontrare i suoi seguaci e presentare dal vivo Sensej.

Federico Santaiti – Creator per il mondo pet, papà di due “pantere” e del piccolo Ragù, film maker specializzato in regia, montaggio e visual effects, conosciuto su internet come Il Gattaro del Web: è Federico Santaiti, icona di riferimento del suo settore in Italia e amato da una community di quasi 700K followers fra YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.

Ma non solo, pagine locali come MilanoBellaDaDio che intervistando i visitatori raccoglierà testimonianze in merito a quanto Milano sia una città Pet Friendly.