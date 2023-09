Lettera aperta di Nicholas Vaccaro (referente AILA) all’Assessore Maran e a MM

Alla spettabile attenzione Assessore alla Casa e Piano Quartieri Pierfrancesco Maran e a MM S.p.a,

mi rivolgo a Voi in qualità di Referente AILA Territoriale Provinciale Milano per esprimere le mie profonde preoccupazioni e interrogativi riguardo all’incendio che si è verificato nella notte tra sabato e domenica 20 agosto 2023 presso l’edificio popolare di Via Alessandro Bisnati 7.

Fortunatamente, i feriti sono solo quattro e non hanno riportato gravi traumi. Tuttavia, l’evento ha comportato l’evacuazione di 18 residenti, con conseguenti disagi e pericoli per la loro sicurezza.

E’ apprezzabile il Vostro tempestivo intervento per portare le famiglie evacuate presso strutture sicure, finché gli appartamenti non torneranno agibili. Tuttavia, gli stessi inquilini evacuati mi hanno comunicato che stanno affrontando le spese dell’alloggio personalmente, poiché il comune non ha disposto dei sostegni di tipo economico.

La sicurezza dei cittadini è una questione di primaria importanza e, in situazioni come questa, è fondamentale che ogni dettaglio venga analizzato attentamente per evitare futuri incidenti. Per questo, vi invito cortesemente a soffermarVi su alcuni argomenti e fornire agli inquilini delle risposte a questi interrogativi:

Come è possibile che un impianto antincendio nuovo, con lavori appena effettuati e un certificato di prevenzione incendi appena ottenuto, abbia mostrato delle disfunzioni così gravi, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti?

Quali procedure sono state seguite durante il collaudo di quest’impianto? È stata effettuata una verifica completa e accurata per garantire la sua efficienza?

Inoltre, la mancanza di estintori e la difficoltà nell’accesso all’acqua dai bocchettoni durante l’incendio sono preoccupanti e richiedono una spiegazione esauriente.

Siamo consapevoli che le indagini sull’incidente sono ancora in corso, ma desideriamo essere informati in modo tempestivo su ogni sviluppo significativo e sulle azioni intraprese per prevenire situazioni simili in futuro.

Vorrei inoltre porre alla Vostra gentile attenzione anche un altro fatto che sta preoccupando gli inquilini della palazzina: ad oggi, dopo un considerevole periodo di tempo dall’incendio, le scale dell’edificio risultano ancora prive di illuminazione adeguata, come testimoniato da chi ancora vive nella palazzina. Quali sono le ragioni di questo ritardo nell’effettuare le necessarie riparazioni?

Lo stesso discorso vale, purtroppo, per la pulizia e l’imbiancatura delle scale: a un mese di distanza dall’incendio, l’ascensore risulta inagibile, i punti comuni del palazzo sono sporchi, necessitano di una disinfezione. Alcuni inquilini rientrati nelle proprie abitazioni hanno trovato le pareti ricoperte di muffa e residui di acqua dovuti allo spegnimento dell’incendio.

Purtroppo, queste persone hanno dovuto gestire personalmente le spese e le procedure per ripristinare lo stato dei propri appartamenti, senza alcun supporto da parte del Comune.

Confidiamo nella Vostra collaborazione e trasparenza nell’affrontare questa delicata questione, al fine di garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i residenti di Via Bisnati 7 e delle zone circostanti.

Vi ringrazio per la Vostra attenzione e attendo un Vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti, Referente AILA Territoriale Provinciale Milano Nicholas Vaccaro.

