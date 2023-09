“#ioleggoperché” appello di AIE e Fondazione Cariplo per libri nei nidi

Sostenere la lettura dei piccolissimi donando libri ai nidi in condizione di disagio iscritti a #ioleggoperchéLAB-NIDI per far crescere, insieme, cittadini consapevoli e nuovi lettori. Torna, con la sua seconda edizione, il progetto pilota di #ioleggoperché dedicato ai piccolissimi, organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo proprio per avvicinare alla lettura la fascia dei più piccoli (0-3 anni). Il progetto coinvolgerà quest’anno 330 nidi selezionati nei contesti fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Ad ora sono 36 i nidi coinvolti a Milano: di qui l’appello di AIE e Fondazione Cariplo lanciato oggi nell’ambito di Hai visto un Re?, il festival della letteratura per bambini e ragazzi organizzato dall’Associazione LIM – Librerie Indipendenti Milano.

“I libri mancano negli asili nido – ha sottolineato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi –. Questo è ancora più vero nelle aree disagiate. Invitiamo per questo tutti i milanesi a prendersi cura dei più piccoli nelle strutture anche più lontane e meno conosciute della città, andando a donare non uno ma più libri per i nidi iscritti, recandosi dal 4 al 12 novembre nelle librerie milanesi gemellate e aderenti a #ioleggoperché nelle diverse zone di Milano. L’obiettivo è donare a tutti i nidi partecipanti, anche se lontani dal proprio quartiere, grazie alla capillarità della rete di librerie: questo permetterà di ampliare il raggio di raccolta e il numero di libri donati”.

“Fondazione Cariplo è impegnata in questo ambizioso progetto. La forza sta nel coinvolgimento di più persone possibili, la buona riuscita ci riguarda tutti – ha dichiarato Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo –. Dobbiamo far crescere la consapevolezza dell’importanza della lettura anche nei bambini più piccoli. I promotori e gli esecutori dei progetti come questo possono fare molto, ma possono fare molto di più se il problema è sentito dalla comunità, che si mobilita. I bambini sono il nostro futuro: l’obiettivo di tutti è di aiutarli a crescere in un mondo che ha sovrabbondanza di informazioni, in un contesto in cui la comunicazione digitale è ormai alla portata di tutti; sappiamo quanto la lettura, con l’aiuto degli insegnanti e della famiglia, possa sviluppare una capacità critica e competenze nella comprensione a partire dai primi anni di età”.

Lanciato come progetto pilota lo scorso anno da AIE in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo, #ioleggoperchéLAB-NIDI nel 2023 cresce e si rafforza. Con l’obiettivo di provare a formare nuovi lettori fin dai primissimi anni di età e verificare l’effettiva ricaduta dell’azione di inserimento dei libri nei nidi in termini di stimolo su educatori e genitori, quest’anno saranno 330 i nidi invitati a partecipare (+ 35% rispetto allo scorso anno), selezionati nei contesti fragili della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (ambito di lavoro di Fondazione Cariplo).

Come tutte le scuole che si iscrivono sul sito www.ioleggoperche.it, anche i nidi selezionati potranno partecipare alla campagna di donazioni nazionale nelle librerie gemellate dal 4 al 12 novembre.

Si conferma, come per la scorsa edizione, per ciascuno dei nidi partecipanti una dotazione di dieci titoli, uguali per tutti, donati da AIE e Fondazione Cariplo e individuati dall’Osservatorio editoriale di Nati per Leggere, da utilizzare durante l’intero anno per sviluppare progetti di lettura con i più piccoli. Inoltre, anche quest’anno, nella pagina dedicata a #ioleggoperchéLAB-NIDI sulla piattaforma di #ioleggoperché, saranno disponibili da novembre e per tutti i nidi italiani nuovi video dedicati con spunti didattici e di formazione, a uso di genitori ed educatori, realizzati a cura dell’Osservatorio bibliografico Nati per Leggere, il programma di Associazione Culturale Pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino.

