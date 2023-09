Gabriella Frezza all’esposizione di Brera “Il corpo nudo”

Dal 30 settembre al 6 ottobre 2023 sarà aperta l’esposizione d’arte contemporanea “Il Corpo Nudo”, all’interno del ciclo di eventi Concept Art Brera, in Corso Garibaldi 11 a Milano. Organizzata da Alfonso Restivo, “il ritrattista dei vip”, vedrà la partecipazione di quindici artisti, tra i quali la pittrice Gabriella Frezza. Originaria di Treviso e grande appassionata di natura e montagna, scalate e panorami mozzafiato, ha dedicato alcune sue opere ai fiori, realizzate con la tecnica dell’acquarello. In questi quadri emerge la ricerca di un equilibrio dinamico fra consistenza del colore e assorbenza del supporto cartaceo, con esiti percettivi differenti. Nella presente mostra l’artista presenterà invece un’opera dal forte impatto emotivo: un nudo maschile inginocchiato in posizione di difesa con le braccia incrociate sul capo reclinato in avanti come per proteggersi da pericolose minacce esterne, rappresentate da lame nere provenienti da più direzioni. È un quadro inquietante: l’uomo sembra chiuso in una gabbia e destinato ad essere ineluttabilmente torturato. A rinforzare questa immagine drammatica, la doppia cornice, una nera, l’altra rossa, che inquadra la scena come a indicare che alla morte e al sangue non c’è via di fuga.

Dott. Caterina Majocchi Critico d’Arte