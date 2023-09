Albertini: il sindaco Sala ha fatto il politico ma senza piglio civico

“Il sindaco Giuseppe Sala secondo me ha fatto l’errore di non essere stato se stesso. Cioè non ha fatto il manager, ma ha fatto il politico con appartenenze partitiche piuttosto che con il piglio civico di trasformare la città secondo gli orientamenti del Genius Loci. Cioè la capacità di fare, di acquisire le risorse soprattutto dalla società civile e di ascoltare un po’ meno i verdi e talebani”.

Lo ha detto Gabriele Albertini, poco prima dell’appuntamento “Amaremilano e il suo destino. Il racconto dei Sindaci nel teatro di Milano” al Teatro Franco Parenti.

Alla domanda dei giornalisti se rifarebbe il sindaco in questa Milano, Albertini ha risposto così. “Assolutamente non lo rifarei. Sono anziano e sono pensionato, sono una persona che deve essere preservata piuttosto che impiegata”.