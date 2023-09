Aiuto…..! perdo i capelli!

Siamo quasi tutti rientrati in città, dopo un’estate rovente e un elevata esposizione al sole, alla salsedine e all’umidità, compromettendo così l’integrità dei nostri capelli., facendoli inevitabilmente indebolire , spezzare più facilmente e sembrare sottili. Con la nostra consulente di bellezza dei capelli GRACE analizziamo alcuni dei problemi di fine estate e cambio stagione. – Assottigliamento del capello, infatti il sole danneggia la cheratina che subisce una foto-ossidazione (ecco perché si schiariscono).

– Disidratazione e secchezza: il sole e il sale seccano il capello che si assottiglia e si spezza più facilmente.

Per evitare appunto “DISIDRATAZIONE, SECCHEZZA E ASSOTTIGLIAMENTO “e RINFORZARE la propria chioma , ecco i seguito 10 consigli utili.

1) Mangia più legumi e cereali, sono ricchi di proteine, vitamine B e ferro

2) Fai un po’ di attività sportiva, aiuta a scaricare lo stress e i tuoi capelli ringrazieranno

3) Evita di pettinare troppo, questo può strappare via i capelli deboli

4) Asciuga i capelli tamponando, non serve un’azione energica

5) Non lavare i capelli tutti i giorni, puoi rischiare di strappare via i capelli deboli

6) Non applicare gel, cera o lacca sulla cute, rischi di non far respirare i capelli

7) Usa una maschera idratante sulle lunghezze e punte dei capelli

8) Massaggia delicatamente la cute per attivare la micro-circolazione

9) Fai un impacco di salvia e rosmarino, queste piante hanno effetti stimolanti e anti-caduta

10) Usa un trattamento rinforzante anti-caduta aiuta a stimolare la micro-circolazione e il bulbo pilifero

I prodotti da tenere sempre in bagno secondo GRACE

Al rientro dal mare, e con l’avvicinarsi della stagione fredda, i capelli potrebbero indebolirsi e cadere. Proprio per questo noi di MRY MISTERY proponiamo come ottima soluzione e prevenzione alla caduta dei capelli, la linea Boosting Anti Hair-Loss. La nostra linea a base di Cellule Staminali vegetali stimola la micro-circolazione cutanea favorendo la crescita di nuovi capelli e irrobustendo i bulbi capillari presenti. Sia per lui che per lei.

Prezzo: € 50,00

Dal parrucchiere o barbiere di fiducia

POIS HEADBAND – Fascia per capelli di Emanuela Salatino

https://www.emanuelasalatino.com/

€ 10,00Prezzo

Un concentrato di COOLNESS pronto a farsi largo nei nostri outfit per rendere ogni mise abbagliante. Tessuto elastico in lycra. Ogni singolo pezzo è realizzato a mano, quindi ogni imperfezione è da intendersi come sinonimo di unicità. 100% made in Italy e 100% realizzati con materiali upcycled.

POLVERE VOLUMIZZANTE firmata Grace Pace #verygrace1

Dopo svariate ricerche Grace Pace ha abbinato il suo nome a un prodotto da usare quando e come si vuole: i Cristalli texturizzanti pensati per dare corpo e volume alla fibra del capello senza appesantire, perfetti chi vuole tenere i capelli sempre ordinati senza per questo passare ore davanti allo specchio. I cristalli texturizzanti o meglio conosciuti come Polvere volumizzante o Cera in polvere, è un ritrovato cosmetico di ultima generazione studiato appositamente per i capelli sottili che necessitano di avere uno styling. Sui capelli sottili è difficile trovare un prodotto da styling che possa dare la giusta forma e volume senza che questo appesantisca il capello, ecco il vero motivo per cui è stato creata la "cera in polvere". Questo prodotto, a contatto con i capelli, sfrutta l’umidità presente su questi per attivarsi e riuscire a garantire volume, sostegno e tenuta. Adatto a donne ma anche a uomini e su tutti i tipi di capelli che siano mossi, liscio o ricci.

€ 25,00

Balsamo illuminante mora e mirtillo Balsamo capelli districante e addolcente formulato con estratto di mora e mirtillo, applicato sulle lunghezze facilita la pettinabilità e rende morbidi i capelli. Formato da 500 ml. Disponibile anche nel formato ricarica da 5 litri. Principi attivi: Burro di karité, Estratto di ortica, Olio di babassu, Olio di jojoba, Estratto di rosmarino E.g. polline, Estratto di mora, Estratto di mirtillo Shampoo delicato mora e mirtillo Shampoo addolcente formulato con estratto di Mora e Mirtillo, deterge i capelli rendendoli morbidi e lucenti. Ideale per tutti i tipi di capelli. Formato da 500 ml. Disponibile anche nel formato ricarica da 5 litri.

www.verygracemilan.com