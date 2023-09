Taxiblu: eventi cruciali, ma serve pianificazione viabilità

“Ancor più in una settimana come quella della moda che va a concludersi oggi, il fine settimana appena trascorso non poteva che essere ancor più ricco – commenta Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande radiotaxi di Milano- di eventi e avvenimenti di vario tipo, anche non necessariamente collegati ad essa. Lo dico con un’accezione positiva, per quanto e non è la prima volta che accade a Milano, la concomitanza pressoché simultanea di più eventi importanti negli stessi orari e quartieri inevitabilmente hanno portato a un caos praticamente annunciato sulle strade. Sia chiaro, ripeto, gli eventi sono cruciali per l’economia cittadina e ben vengano. Lo sottolineiamo da tempo. Altra cosa però è gestirli e pianificarli anche sul fronte della viabilità in maniera sostenibile per tutti. Perché in una giornata come Sabato scorso, non dico lavorare se guardo a noi, ma anche solo pensare di poter raggiungere un quartiere come San Siro è stata un’impresa. Persino per i residenti. È chiaro che sulla viabilità -conclude Boccalini- particolarmente con eventi concomitanti ci sia un lavoro importante da fare in fase di pianificazione”.

