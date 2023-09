Milano, violente aggressioni sabato notte, De Corato: «Anche il centro è in balia di malviventi e delinquenti stranieri! Servono subito militari sulle strade come a Monza».

«Sabato notte, come puntualmente avviene in tutti i fine settimana milanesi, in città si sono verificate diverse aggressioni che, in corso Como, hanno visto feriti due agenti di Polizia ricoverati con una prognosi di 5 giorni e, a pochi minuti di distanza, in zona Castello Sforzesco, due ragazzi sono stati presi a pugni da due nordafricani. Nella mattina di ieri, sempre in centro, questa volta in via Fatebenefratelli, un uomo di carnagione scura, camminava con nonchalance nudo per le strade ed ha pure lanciato diverse bottiglie di vetro contro i passanti. Ancora stranieri, puntualmente, che compiono aggressioni e violenze in città, sia nelle periferie che nelle zone centrali! I “ghisa”, naturalmente, non si sono visti sia nella zona di Garibaldi che in quella di Cairoli ne, tantomeno, in Fatebenefratelli. Poliziotti e Carabinieri, che sono gli unici a difenderci e contrastare la malavita, fanno ciò che riescono ma non possono contrastare da soli l’alto tasso di criminalità che si sviluppa a Milano. La nostra città va subito militarizzata, servono i soldati in giro per le strade come è avvenuto recentemente nella città di Monza».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sull’aggressione subita da due ragazzi in zona Castello Sforzesco sabato notte.