Cagnolati (FdI): Feste e rave al Q.re Rubattino

Anche questa volta il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati inoltra al Sindaco Sala e al Presidente del Municipio quanto ricevuto da una cittadina, con la richiesta di fare in modo che le situazioni di illegalità e abusivismo cessino quanto prima.

E sottolinea che “la cosa ALLUCINANTE è che questi eventi siano autorizzati, come è scritto, dal Municipio” e chiedendo ” se ciò corrisponda al vero e di fornire tutte le motivazioni che hanno reso possibile una cosa del genere e che ciò in futuro non avvenga più !!!! Assurdo che il comune AUTORIZZI ciò che prima era abusivo ai danni dei residenti dell’intera zona !!!”

Di seguito la lettera:

“Buonasera, mi chiamo Mariagrazia. Sono un’abitante di via Caduti di Marcinelle. Volevo segnalare che per l’ennesima volta nel parco della Lambretta, praticamente a nemmeno 200 metri dal mio palazzo, si sta svolgendo dalle ore 17 di oggi pomeriggio, un”evento” con musica ad altissimo volume che si sente anche con le finestre chiuse. La durata di questa violenza è prevista fino all’1 di questa notte. Purtroppo queste “feste” stanno diventando sempre più frequenti. L’ultima è stata 15 giorni fa e quello che veramente mi indispettisce è che tutto ciò viene regolarmente autorizzato dal Municipio 3!!!!

Mi rivolgo a Lei per chiedere se riesce a darci una mano affinché si metta fine a questa violenza gratuita. Non capisco come mai si autorizzino queste manifestazioni così a cuor leggero, visto che le nostre abitazioni si trovano all’interno del parco. Da profana quale sono, penso che non sia regolare permettere il loro svolgimento in un contesto come il nostro.

La ringrazio molto per quanto riuscirà a fare e la saluto cordialmente.”