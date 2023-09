Ad UpTown puoi trovare la casa su misura per te

Ad UpTown concepite proposte residenziali che rivoluzionano il concetto di casa, progettando appartamenti che, grazie alle amenities e ai servizi condominiali , ti consentono di pensare alla tua residenza come a uno spazio che va ben oltre la porta del tuo appartamento, per una migliore qualità della vita a 360°.

Grazie alle promozioni “Una stanza in più”, “Appartamenti con giardino” e “Cogli l’attico”, valide fino al 15 ottobre 2023, avrai la possibilità di scegliere e trovare a prezzi vantaggiosi la casa su misura per te. Appartamenti prestigiosi, tutti dotati di ampie logge e terrazzi, a zero emissioni e in classe A+, per una proposta abitativa senza eguali a Milano.