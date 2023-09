The Kolors: esibizione sui Navigli, il battello rischia di affondare

I Kolors sono stati protagonisti di un curioso fuori programma nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 settembre, a Milano. La band di “Italodisco” era stata ingaggiata per un evento itinerante sui Navigli organizzato da un marchio del gruppo Perfetti Van Melle, che allo scopo aveva noleggiato dalla società NavigaMi un barcone turistico sul quale far esibire il gruppo. La band doveva esibirsi per tre volte, mentre la barca naviga all’interno della Darsena e del primo tratto del Naviglio Grande, presentata da Rudy Zerbi e con guest star Giacomo Giorgio, attore di “Mare Fuori”. Il primo imprevisto è statta la contemporaneità dell’esibizione della band ad un DJ set per un evento sportivo di padel e alla performance di un’artista di strada, sui lati opposti della Darsena dove stava navigando la barca. Infine, in una delle esibizioni, il natante ha iniziato a imbarcare acqua da poppa, probabilmente a causa del peso della backline messa a disposizione di Stash e soci. Secondo quanto riportato dal Corriere, gli organizzatori della manifestazione hanno fatto evacuare immediatamente sia la band che lo staff presente sul battello, chiamando a supporto un secondo mezzo di proprietà della stessa società: grazie all’intervento del secondo natante e all’ancoraggio agli ormeggi in pietra presenti sulle sponde dei corsi d’acqua artificiali, al battello è stato evitato l’affondamento. Fortunatamente non sono stati registrati né feriti né particolari danni alle attrezzature di scena, tutte sbarcate prima dell’incidente. La band dovrebbe tornare ad esibirsi prossimamente a Bologna e Napoli per lo stesso brand, ma questa volta su un autobus (fonte Rockol)

