Marrageddon, il festival rap dei record. All’ippodromo La Maura di Milano, oltre 85mila persone

Milano rap per un giorno: quasi 85 mila persone (dati degli organizzatori), in gran parte giovani e giovanissimi, hanno preso parte al Marrageddon Festival, la rassegna musicale rap organizzata da Marracash che sabato sera, 23 Settembre ha fatto tappa a Milano prima di spostarsi il 30 Settembre a Napoli. L’ ippodromo La Maura del Capoluogo lombardo non è mai stato così ricco di stelle. A cominciare dalla presenza di Ensi e Nerone, due esponenti della “old but gold” school, che hanno presentato il loro ‘Brava gente’ in uscita fra pochi giorni. Per passare poi a Fabri Fibra e Salmo che ha dimostrato di essersi ripreso alla grande dai problemi di salute e un Guè che è tornato ai fasti del Club Dogo. Tra agli altri nomi che sono sono avvicendati sull’enorme palco, ricordiamo: Miles, Anna, Paky e Shiva. Chiusura con il botto con la versione di ‘Io’ interpretata da un’emozionato ed emozionante Mahmood. Un raduno di talenti dell’hip hop così ricco di stimoli, proposte e tendenze non si era mai visto in Italia. Bisogna tornare con la memoria ai tempi degli eventi corali di Mtv e in parte di Radio Deejay per trovare una manifestazione così focalizzata sull’hip hop. Una curiosità: proprio durante l’esibizione di Fabri Fibra nel backstage si è intravisto l’intramontabile campione di motociclismo Valentino Rossi. Era accanto a Paola Zukar, guru di tutti gli artisti hip hop italiani.

