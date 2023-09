Sala celebra il No Parking Day ma Milano ha bisogno di più  parcheggi.

La specialità del Comune gestione Sala è spendersi in iniziative futili trascurando invece le funzioni utili e necessarie allo sviluppo cittadino.

Oggi quindi associazioni verdi, municipio e Comune hanno organizzato il no Parking day: una giornata nella quale una strada per ogni municipio sarà liberata dalle auto, anche quelle in sosta dei residenti.

Naturalmente compito di una vera amministrazione non sarebbe quello di finanziare attività dimostrative e “panem et circenses” ma quello di rendere più vivibile la città gestendo in maniera ordinata la sosta e gli spazi pubblici.

In tutto il mondo, quale che sia il colore del Governo, l’obiettivo è di realizzare parcheggi (di corrispondenza o sottoterra) per liberare le strade alla mobilità e alla fruizione dei pedoni. I comuni ovunque, tranne che a Milano, si dotano di Piano parcheggi e individuano le aree e gli attrattori che necessitano di più sosta per residenti o per utilizzatori. Così come per far giocare i bambini sarebbe preferibile curare meglio i parchi piuttosto che mettere a disposizione l’asfalto.

A Milano invece non si è più progettato un parcheggio dopo la Giunta Albertini, nemmeno quelli di corrispondenza ai Capolinea del metrò. E ne sono stati eliminati 20.000 in superficie per scelta politica, rendendo la mobilità caotica e aumentando il conflitto tra residenti e utilizzatori.

Sala, l’Assessore Grandi e tutte le anime belle del mondo green pensano che grazie al “no Parking day” tutti i cittadini possano essere rieducati, portino la macchina in discarica, e cancellino le loro esigenze di spostamento per lavoro, famiglia e salute.. Questo è l’ennesimo esperimento sulla pelle e sulle tasche dei cittadini per testare le loro fallimentari teorie verdi.

In realtà fare parcheggi migliora la qualità urbana, elimina usi impropri di marciapiedi e piazze, fluidifica e rende meno inquinante la circolazione. Peraltro è una attività che può essere fatta con investimenti privati e senza attingere alle tasse e alle finanze pubbliche. Bisogna però che il Comune programmi e amministri anziché organizzare le feste.