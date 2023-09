Ristoranti pieni, taxi che vanno a ruba, bar affollati, il centro di Milano è pieno di vip.

Non solo le nostrane Elisabetta Gregoraci, Soleil Sorge, Dayane Mello, Benedetta Porcaroli, ma anche i più internazionali come Carla Bruni, Gigi Hadid sbarcata a sorpresa con l’amico Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Bar Refaeli, Vincent Cassel e molti altri ancora. Per la settimana della moda il capoluogo meneghino si trasforma in un set hollywoodiano e in ogni angolo della città si possono fare incontri speciali.

Gregoraci e Mello a pranzo

Elisabetta Gregoraci in giacca e cravatta, ma decisamente sexy approfitta della pausa tra una sfilata e l’altra per concedersi un pranzo veloce con un amico. Ma davanti ai flash non si tira mai indietro e sfodera la sua proverbiale gentilezza e simpatia tra sorrisi e pose sensuali. Anche Dayane Mello dopo aver assistito a un evento modaiolo va al ristorante, lo stesso scelto dalla ex di Flavio Briatore. I tavolini sono pieni e tra una portata e l’altra c’è imbarazzo della scelta sul vip da inquadrare e salutare.

Le modelle invadono le strade

Le strade di Milano sono invase dalla modelle, ma tra tutte spiccano le top. Gigi Hadid è sbarcata in città in compagnia di Leonardo DiCaprio. L’attore era atteso con la nuova fiamma Vittoria Ceretti, invece all’aeroporto è stato avvistato scendere dallo stesso volo dell’amica Gigi. E poi ci sono Carla Bruni, Emma Watson. Ma non solo. In ogni angolo del centro cittadino è possibile camminare fianco a fianco con Vincent Cassell o Solei Sorge, Benedetta Porcaroli o Bar Refaeli. Sfoglia la gallery e guarda…