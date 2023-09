Per Napolitano lutto nazionale e funerali laici di Stato martedì, come prescrive il protocollo

Giorgio Napolitano, scomparso a 98 anni, sarà celebrato martedì con funerali di Stato come prescrive il protocollo per i presidenti emeriti della Repubblica. Dal giorno del decesso, 22 settembre, fino alle esequie è stato proclamato un periodo di lutto nazionale con le bandiere italiana ed europea a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero. Per Napolitano sarà allestita la camera ardente in Senato a partire dalla mattina di domenica 24 settembre; era infatti, come presidente emerito, Senatore a vita. Martedì invece alla Camera dei Deputati si terranno le esequie con una cerimonia laica, sull’esempio di Pietro Ingrao e Nilde Iotti, ex presidenti della Camera come lo fu Napolitano nella XI legislatura. Fu il primo ed unico presidente della Repubblica appartenuto all’ex Partito Comunista.

