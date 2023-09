Palazzo Reale, nell’appartamento dei Principi “Unveiled”, la prima personale di Luigi&Iango

Fino al 26 novembre Palazzo Reale presenta “Unveiled”, la prima personale di Luigi Murenu e Iango Henzi, duo fotografico riconosciuto a livello internazionale per la raffinata ricerca estetica. La mostra, allestita nell’Appartamento dei Principi è ad ingresso gratuito. Una selezione di più di 100 stampe fine art – alcune inedite – e opere provenienti dai loro archivi, i “dietro le quinte” dei loro set, materiali di scena e video accompagneranno i visitatori e le visitatrici in un mondo di bellezza ed eleganza: dalle icone della cultura contemporanea (Marina Abramovic, Mikhaïl Baryshnikov) al Kabuki giapponese, fino ai ritratti di top model, artisti e performer (Cate Blanchett, Cher, Mahmood, Dua Lipa, Penélope Cruz e Pedro Almodovar e molti altri). Al centro della mostra, una sala interamente dedicata alle loro collaborazioni creative con Madonna, con immagini inedite e vere installazioni. Luigi Murenu e Iango Henzi, Luigi&Iango hanno scattato più di 300 copertine di Vogue – quasi sempre in bianco e nero, il loro mezzo preferito – e ritratti d’innumerevoli celebrità. Artisti dediti alla solidarietà, da anni lavorano con amfAR per la quale hanno raccolto più di un milione di dollari donando le loro stampe fine art. Il loro lavoro è apparso in musei di tutto il mondo, tra cui il Brooklyn Museum, il Montreal Museum of Fine Arts, la Kunsthal Rotterdam, l’Hypo-Kunsthalle a Monaco, il Musée des arts Décoratifs a Parigi e al Padiglione francese per l’Esposizione Universale 2020 di Dubai. La mostra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana.

Info e orari: www.palazzorealemilano.it

