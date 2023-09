Milano, “No Parking Day”, De Corato: « Follia “Green” del csx! Fa la guerra alle auto parcheggiate, multandole, sotto le abitazioni e davanti ai negozi. E’una Vergogna»!

«Domani (oggi ndr) in città si terrà il “no parking day” che vedrà nove strade libere, in ciascun rispettivo municipio, destinate a laboratori e altre attività. Fra poco più di 12 ore, andrà in scena l’ennesima follia “green” totalmente inutile di questo Sindaco e della Giunta di Centrosinistra che, per sviluppare le proprie iniziative, pretenderà che i milanesi non parcheggino in prossimità delle proprie abitazioni e dei negozi lasciando così le strade libere, a disposizione dell’iniziativa comunale. Se ciò non avvenisse, verrebbero naturalmente multati. Tutto ciò è ridicolo e assurdo! Noi del Centrodestra, invece, avevamo realizzato in città 60.000 posti auto in pochi anni, con appositi silos per soddisfare le esigenze dei cittadini. Questa Amministrazione, invece, prosegue la propria battaglia nei confronti degli automobilisti che è iniziata con Area C e Area B, ed ora sta proseguendo con le chiusure di domani, invece di creare nuovi posti e dare valide alternative. Tra le vie chiuse domani ci sarà, nel municipio 4, viale Campania, che è una strada di lunga percorrenza e che, chiudendola, creerà non poche difficoltà a tutto il traffico della zona». Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sull’iniziativa “no parking day” che si terrà oggi a Milano.

