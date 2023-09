L’urlo di dolore di una nonna delle case popolari: “Voglio invecchiare serena”

“Guardi, guardi il disastro che ho proprio fuori dalla porta”

Mina Vestuto è un fiume in piena, ma dopotutto come darle torto? I lavori tanto attesi in via Quarti non sono iniziati proprio a regola d’arte.

“A regola d’arte? Ma manco sappiamo se fossero in regola gli operai, figuriamoci i lavori!”

In effetti è un tema ricorrente per chi gestisce le case popolari, come dimostrato anche dalla caduta di un operaio non in regola in un sub appalto di MM per la sistemazione di una scuola.

“Ma quello è il meno, per quanto io ho paura che le pareti di cartongesso a coprire quarant’anni di rifiuti la prossima estate ci faranno morire di puzza, qui è una questione di eternit lasciato in giro con i rifiuti normali. È una questione di spazzatura non ritirata. Ma soprattutto è questione del mio scaldabagno”

Il suo scaldabagno?

“Sì, in un caseggiato dove ci sono decine di abusivi, dove gli operai a volte non sono in regola, dove l’eternit viene smaltito a sentimento a me è arrivata una voce che mi ha gettato nel panico, che l’altro giorno è arrivata a molti altri civici. Siccome le canne fumarie non tirano (e se non tirano la responsabilità è mia?), io devo mettere uno scaldabagno elettrico”

Mi pare una richiesta di buon senso, no?

“Ma manco per idea! Innanzitutto non ci sta, fisicamente. Io capisco la legge, i regolamenti, l’Europa e quello che pare a voi, ma se non cambiate pure le leggi della fisica, lo scaldabagno elettrico NON CI STA. Quindi siccome le canne fumarie non funzionano, io secondo qualcuno dovrei farmi la doccia con l’acqua fredda tutto l’inverno, ammalarmi e poi lasciare che questa casa venga occupata”

Via, via, non esageri su.



“Guardi, guardi le foto e mi dica: non sembra si stia facendo di tutto, ma proprio di tutto, per mandarci via? Io non chiedo molto, anzi chiedo una sola cosa: fatemi invecchiare serena, al caldo e nella casa che, tra lavori, soprusi, angherie e canoni ormai ho comprato due volte…”

Chiediamo un parere a Franco Vassallo Responsabile per le politiche abitative e decentramento del coordinamento cittadino di Milano di NOI MODERATI, che qui ci è venuto molte volte:

“Ho scritto proprio l’altro giorno all’Assessore Regionale alla Casa dott. Franco. Nell’immondizia abbandonata c’è di tutto, dalle bombole di gas ai topi. Mi è stato assicurato che si interverrà al più presto. Difendere via Quarti è una mia battaglia personale, nonostante i molti problemi che ha Aler, severamente svantaggiata rispetto a MM, ho visto molta lealtà e voglia di collaborazione. Spero potremo affrontare con successo le emergenze maggiori. Sulle voci che riguardano gli scaldabagni non so nulla, ma mi informerò, così da contribuire a rasserenare gli animi!”.