Dal 7 al 15 ottobre torna con tante novità la Milano Wine Week la manifestazione dedicata al mondo del vino a 360 gradi

È stata presentata la Milano Wine Week 2023, il grande evento italiano dedicato alla promozione, al racconto e all’esperienza del vino. Ideata e organizzata da MWW Group nella persona del Presidente Federico Gordini, la manifestazione è arrivata alla sua sesta edizione con un successo e un’importanza sempre in crescita.

Milano Wine Week 2023 animerà il capoluogo lombardo dal 7 al 15 ottobre prossimi con un palinsesto ricco di format innovativi e di attività coinvolgenti rivolte sia ai professionisti più qualificati che ai consumatori e agli appassionati.

Alla presentazione sono intervenuti i rappresentanti di alcuni dei Partner e delle Istituzioni coinvolti: Lorenzo Cafissi, Head of Beverage Italia di Carrefour, Main Sponsor della manifestazione; Marco Montanaro, Direttore Generale di Federvini; Arturo Ziliani, Vice Presidente del Consorzio di Tutela Franciacorta; Gianfranco Comincioli, Presidente di Coldiretti Lombardia; Valeria Satta, Assessore dell’Agricoltura della Regione Sardegna; Edoardo Peduto, Direttore del Consorzio per la Tutela del Lugana DOC; Giancarlo Gariglio, curatore della Guida Slow Wine; Andrea Piacenza, responsabile comunicazione della Guida Vini buoni d’Italia del Touring club; Paolo Porfidio, miglior sommelier d’Italia 2023 e curatore di Wine List Italia; Alessandro Rossi, National Category Wine di Partesa.

Il luogo fulcro delle iniziative sarà la storica location di Palazzo Bovara (Corso Venezia, 51) che, oltre ai consueti appuntamenti dedicati agli operatori, aprirà le porte anche al pubblico con una serie di iniziative nel corso della settimana tra le quali walk around tasting e masterclass nazionali e internazionali, che mettono in contatto operatori, buyer e giornalisti italiani ed esteri con gli operatori dei più importanti mercati vinicoli mondiali.

La Milano Wine Week 2023 vede il coinvolgimento di consorzi, organizzazioni e centinaia di aziende provenienti da tutta Italia, ma anche realtà extra-settore, istituzioni, associazioni di categoria e, soprattutto, il pubblico finale: l’edizione di quest’anno si caratterizza infatti per l’approccio improntato al coinvolgimento dei consumatori tramite esperienze che calano il vino nella realtà cittadina e attività esclusive, dai Walk Around Tasting ai workshop, passando per la Wine Boat – il battello che navigherà lungo i Navigli per un’esperienza di degustazione fuori dal comune, nel contesto di uno degli scorci più rappresentativi di Milano – e il Wine Bus – in partenza da Palazzo Bovara dal lunedì al giovedì, con 2 corse al giorno, rispettivamente alle ore 17.00 e alle 20.00, e il sabato e la domenica con 3 corse al giorno, rispettivamente alle ore 11.30, alle 17.00 e alle 21.00 – con 22 appuntamenti di degustazione in collaborazion econ importanti aziende e consorzi italiani, tra cui Enoteca Regionale Emilia Romagna.

Impossibile elencare tutti gli eventi in programma perché Federico Gordini e i suoi collaboratori hanno ideato un palinsesto veramente vasto e inclusivo, con opportunità per tutti i gusti e tutte le tasche. Sul sito (www.milanowineweek.com) che è veramente semplice e intuitivo da navigare è possibile trovare le attività tailor made per tutte le esigenze.

i biglietti per accedere alle diverse iniziative della manifestazione sono disponibili per l’acquisto esclusivamente tramite l’app di Fever, la principale piattaforma globale per la bigliettazione di eventi dal vivo.

Per rimanere aggiornati e prenotare, è possibile consultare il sito www.feverup.com/it/milano

Per entrare nel circuito della Milano Wine Week e proporsi come locale aderente, è possibile farlo ancora finoal 29 settembre compilando il form disponibile sul sito nella sezione “Attiva il tuo locale” oppure scrivendo a:

locali@milanowineweek.it . Anche le aziende che non hanno ancora confermato la propria presenza potranno ricevere quotazioni dettagliate scrivendo a: partecipa@milanowineweek.it

. Giornalista professionista fin da giovanissima inizia scrivendo di moda, attualità e costume su Cosmopolitan e Capital. Dal 1987 al 2022 è redattore al Sole24Orecoltivando in parallelo la passione per le storie legate al food&wine. Scrive per l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, gira l’Italia con la troupe di Gustochannel e dal 2011 fino al maggio 2017 è stata Vicedirettore di Italia a Tavola.