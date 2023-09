Museo diocesano Carlo Maria Martini dal 5 all’8 ottobre Chiostro in Fiera | XXVI edizione Mostra mercato di alto artigianato Ingresso gratuito

L’artigianato di qualità nel suo tradizionale appuntamento autunnale, in uno dei luoghi più incantevoli della città. Scarpe, gioielli, borse, sciarpe, tessuti e oggetti per la casa, ceramiche, arredi antichi, fiori e piante, specialità gastronomiche del territorio e molto altro.

Un’occasione unica per apprezzare il lavoro creativo degli artigiani e, contemporaneamente, approfittare delle offerte culturali del Museo Diocesano, come le visite guidate e i laboratori organizzati per la mostra del fotografo francese Robert Doisneau. Chiostro in Fiera è il luogo d’incontro dove si incrociano passioni e si condividono esperienze sull’artigianato, una delle principali risorse della tradizione italiana. In questa edizione i protagonisti indiscussi saranno i capi d’abbigliamento realizzati con tessuti dai toni e pesi autunnali: abiti e capispalla alla moda, impermeabili e camicie raffinate, maglie avvolgenti, kimono unici e accessori irresistibili. Dalle lane e cachemire morbidi e classici ai tagli più trendy e originali; il feltro si unirà ai tessuti leggeri, mentre le sete pesanti e foderate daranno vita a capi sofisticati ed eleganti. Non mancherà l’area dedicata alle pellicce ecologiche e agli accessori in pelle, con una vasta scelta di borse per donna e uomo, oltre ad una selezione di calzature, dalle classiche alle più moderne. Per i più piccoli, ci sarà una sezione dedicata al tricotting, con proposte sia colorate e divertenti che tradizionali.

Passeggiando nel prato del chiostro si potrà ammirare una varietà di piante autunnali perenni e fiorite, acquistare i tradizionali kokedama giapponesi e terrari originali, oppure imparare a creare un mini-mondo green. Tra le novità di quest’anno, le rinomate Rose di Damasco e una serie di prodotti naturali e biologici basati sulla celebre Rosa Bulgara, tra cui cosmetici, marmellate e tisane. In vendita una vasta gamma di prodotti per la cura del corpo e dei capelli, cosmetici naturali e profumi per tessuti e ambienti, con un’attenzione particolare ai materiali e alle forme originali. Non mancheranno accessori per il make-up e manufatti ceramici per la tavola e la casa. Un’area sarà dedicata agli artisti che presenteranno le loro opere: acquerelli, collage e dipinti su legno. Ampio spazio alla degustazione e alla vendita delle eccellenze enogastronomiche artigianali italiane: i formaggi e le mostarde lombarde, il miele e il cioccolato di Modica, il tartufo bianco di Alba, la pasta fresca, i cappelletti e i tortelli fatti a mano dell’Emilia. Ricola offrirà inoltre tutte le attività educative, comprese di biglietto di ingresso al Museo, appositamente studiate per accompagnare la visita alla mostra del fotografo francese Robert Doisneau:

l’antologica ripercorre, attraverso 130 scatti, la vicenda di uno dei più importanti fotografi del Novecento ed espone alcune delle sue opere più conosciute, tra cui Le Baiser de l’Hôtel de Ville, la sua immagine più famosa.

Sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle ore 15.30, si terranno due visite narrate all’antologica di Robert Doisneau, con laboratorio di fotografia per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, a cura dei Servizi Educativi del Museo. Ispirati dagli scatti di Doisneau, i giovani artisti, utilizzando la loro macchina fotografica o il loro smartphone, creeranno la loro opera.

Prenotazioni su www.eventbrite.it e www.chiostrisanteustorgio.it;

informazioni: servizieducativi@museodiocesano.it

Per gli adulti, sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle ore 15.30, sono in programma due visite narrate alla mostra di Robert Doisneau, a cura dei Servizi Educativi del Museo, che li condurranno all’interno dell’universo creativo del fotografo umanista che ha fatto della street photography un racconto poetico.

Il programma completo di Chiostro in Fiera sarà consultabile su http://www.chiostroinfiera.it e www.chiostrisanteustorgio.it

CHIOSTRO IN FIERA – XXIV edizione

Milano, Museo Diocesano Carlo Maria Martini (Corso di Porta Ticinese, 95)

Giovedì 5 ottobre 18.00 – 21.00

Venerdì 6 ottobre 11.00 – 21.00

Sabato 7 ottobre 11.00 – 21.00

Domenica 8 ottobre 11.00 – 21.00

Ingresso gratuito alla mostra mercato

Ingresso al Museo: € 9,00; ridotto € 7,00

Attività gratuite per i visitatori del Museo

Informazioni e prenotazioni:

Tel 02.89420019; info.biglietteria@museodiocesano.it www.chiostrisanteustorgio.it; www.chiostroinfiera.it