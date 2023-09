Gambero Rosso presenta la nuova guida “Bar d’Italia 2024” e premia i migliori locali dello stivale

Gambero Rosso, la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani con la sua offerta multicanale raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo.

La Guida ai miglior bar d’Italia assegna ogni anno ai migliori locali Tazzine (all’offerta complessiva e al servizio) e Chicchi (alla qualità dei caffè) ma soprattutto accende i riflettori su un settore in continua e veloce evoluzione.

Cos’è oggi un bar? Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante.

Per il 2024 sono stati 45 i locali che si sono aggiudicati le Tre Tazzine e i Tre Chicchi che decretano l’eccellenza (qui la lista completa: https://www.gamberorosso.it/bar-ditalia) con Il Caffè Nazionale di Paolo Griffa che ha svettato su tutti aggiudicandosi il Premio illy Bar dell’anno 2024 per la sostenibilità, oltre al massimo punteggio di Tre Tazzine e Tre Chicchi.

La nuova Guida Bar d’Italia del Gambero Rosso 2024, in collaborazione con illycaffè, fotografa un mondo in cui la tradizione si sposa sempre più all’innovazione con una moltiplicazione dell’offerta davvero encomiabile ed è disponibile nelle edicole e librerie di tutta Italia.

“Anno dopo anno, la nostra Guida non smette di stupire in primis noi stessi” commenta Laura Mantovano, Direttore editoriale delle Guide. “Un trend su tutti è quello delle caffetterie specialty, che stanno riscuotendo un successo crescente con il loro nuovo posizionamento nel mercato, così come l’investimento da parte di grandi gruppi e fondi nelle caffetterie storiche d’Italia, nuovi locali che affiancano musei e luoghi d’arte e molto altro da scoprire. Ma anche per il mondo dei bar c’è la medesima nota dolente che affligge la ristorazione in senso lato: la mancanza di personale adeguatamente formato. Un handicap che insieme agli elevati costi gestione continua a far registrare anche qui un pesante turn over tra aperture e chiusure a cui è importante dare attenzione, per continuare a sostenere al meglio un segmento così strategico”.

“I nostri bar e ristoranti sono luoghi capaci di rappresentare la massima espressione dello stile di vita italiano l’attenzione al bello, al buono e al ben fatto e la cura dei dettagli. Ed è proprio per questo che illycaffè ha scelto di supportare gli esercenti più esigenti, non solo con prodotti di qualità superiore sostenibile, ma anche offrendo una formazione professionale al personale, per garantire la perfetta esperienza del caffè italiano” commenta Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè.

