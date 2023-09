Autore di sette furti a bar, arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Busto Garolfo hanno dato esecuzione a una misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP di Busto Arsizio su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di aver commesso furti aggravati ai danni di alcuni esercizi commerciali della zona. Le indagini, condotte dai militari della Stazione CC di Busto Garolfo attraverso accurati sopralluoghi, analisi di tabulati telefonici e raccolta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di raccogliere elementi idonei all’identificazione dell’indagato. I furti, commessi tutti di notte ai danni di sette esercizi commerciali siti in tre comuni del legnanese, ossia Villa Cortese, Dairago e Arconate, sono stati perpetrati attraverso il danneggiamento di macchinette da gioco o distributori automatici, con conseguente asportazione dell’incasso per un valore totale quantificabile in qualche migliaia di euro. Il periodo interessato è compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno 2023. Il 31enne, al termine delle consuete operazioni di rito, è stato accompagnato al suo domicilio, ove sconterà gli arresti domiciliari.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845