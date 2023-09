Area B e C, rinviata scadenza misure accompagnamento, FdI: estendere deroghe Area B e C a lavoratori essenziali

La Giunta comunale ha deciso che le misure di accompagnamento concesse ad alcune categorie soggette ai divieti di Area B e Area C e prossime alla scadenza (30 settembre di quest’anno) saranno prorogate per non penalizzare chi ha già avviato un percorso di sostituzione del mezzo privato inquinante.

In particolare – spiega palazzo Marino -, le misure adottate per Area B consentiranno ai cittadini e cittadine (residenti a Milano o meno) che sono in possesso di un veicolo diesel Euro 5 ed hanno già sottoscritto (entro il 31 marzo di quest’anno) un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, di poter circolare in Area B fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre giugno 2024.

Le stesse condizioni saranno riconosciute agli autoveicoli diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente.

Sarà l’Amministrazione a prorogare d’ufficio al 30 giugno 2024 le deroghe già richieste che sono in scadenza al 30 settembre.

Per quanto riguarda i diesel Euro 5 utilizzati in car pooling (e regolarmente registrati sulle piattaforme dedicate) il divieto di accesso e circolazione in Area B viene spostato al 30 settembre 2024. Stessa proroga per i lavoratori e le lavoratrici che utilizzano un diesel Euro 5 per il tragitto casa/lavoro tra le ore 21 e le 7 del mattino; dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari; autoscuole, agenti di commercio e artigiani; medici di “medicina generale” e “pediatri di famiglia” in visite domiciliari; volontari in servizio notturno presso enti riconosciuti di assistenza socio-sanitaria con sede all’interno del Comune.

Mentre verrà riconosciuta, in via definitiva, la possibilità di entrare in Area B per recarsi ai parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo a tutti i possessori di abbonamenti mensili e annuali agli stessi.

Per usufruire delle agevolazioni indicate è indispensabile fare richiesta sulla piattaforma di Area B e completare la procedura online prima dell’accesso alla ZTL.

Ai proprietari di diesel Euro 5 con Isee inferiore a 20mila euro verranno concesse altre trenta giornate di ingresso in Area B in aggiunta alle giornate di deroga (25 per i residenti, 5 per i non residenti) fruibili nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 ed il 30 settembre 2024.

Si ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2023, per usufruire delle giornate di deroga è indispensabile fare richiesta sulla piattaforma di Area B e completare la procedura online prima dell’accesso alla ZTL (informazioni sul sito di Area B).

Le misure adottate per Area C consentiranno ai residenti in possesso di un veicolo diesel Euro 5 che hanno già sottoscritto (entro il 15 settembre 2022) un contratto di acquisto a fronte della rottamazione del vecchio mezzo, di poter circolare in Area C fino all’arrivo della nuova auto, comunque non oltre giugno 2024. Lo stesso varrà per i diesel Euro 5 adibiti al servizio taxi o al servizio di noleggio con conducente.

Anche per gli autoveicoli destinati al trasporto persone (M2 e M3) non adibiti a trasporto pubblico e agli autoveicoli destinati al trasporto di cose (N1, N2, N3) i cui proprietari risultassero in possesso di un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine sottoscritto entro il 31 dicembre 2023 per la sostituzione del vecchio veicolo, è stata riconosciuta la posticipazione del divieto dal 1° ottobre 2023 fino alla consegna del nuovo veicolo, comunque non oltre al 30 giugno 2024.

“Ci tengo a ricordare – spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – che queste misure ‘di accompagnamento’ sono nate con l’intento di aiutare cittadini e cittadine nel momento di passaggio ai nuovi divieti. E con lo stesso identico intento le proroghiamo. Parliamo, ad esempio, delle famiglie indigenti o di chi ha scelto di passare a un veicolo con minori emissioni ma non ne è ancora in possesso. Rimarco che il nostro obiettivo resta quello di ridurre il numero delle auto inquinanti in circolazione a Milano, in linea con le politiche cha stiamo portando avanti a tutela della salute pubblica”.

La delibera varata in Giunta stabilisce inoltre che, a partire dal 1° ottobre 2023, l’obbligo di adesivo per la segnalazione della presenza dell’angolo cieco riguarderà anche i veicoli M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate) e N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate).

– “Siamo in parte soddisfatti come centrodestra e come Fratelli d’Italia del risultato ottenuto nel far desistere la Giunta dai divieti irragionevoli e irresponsabili che aveva in mente di imporre alla città. Dopo i tanti interventi e dibattiti in aula e le diverse mozioni presentate, l’ultima ieri sera specificamente per i Carabinieri, che sarebbero state discusse tra qualche giorno. La Giunta tenta di sgonfiare le proteste e di gestire l’eventuale discussione con questo colpo di scena proprio dopo che Fratelli d’Italia aveva depositato una richiesta di deroga generale per i medici il cui presidente dell’Ordine direttamente aveva dichiarato di voler seguire da vicino con interesse e dopo che ieri sera abbiamo depositato una richiesta di deroga diretta per l’Arma dei Carabinieri. Tutto questo ovviamente non ci soddisfa appieno perché riteniamo che queste deroghe debbano essere generali per queste categorie essenziali e non solo per alcuni motori, per cui non ritireremo le mozioni ma le discuteremo in consiglio comunale nei prossimi giorni”. Lo dichiara Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino.