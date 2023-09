Viaggio nella mondanità milanese sul lago di Como (con video)

La pianista del lago, Sonia Vettorato, si racconta…..

Di Claudio Bernieri

Si chiude tra poco la stagione sul lago di Como, meta di vip , industriali, “bella gente”, star e modelle del Quadrilatero. Quest’anno sembrava che Portofino si fosse trasferito a Menaggio. Tutta la dolce vita lombarda risplendeva in una magica estate sul lago di Como, cosi lontano dalla pericolosa Milano e dagli odiosi scippi di orologi di marca: mancavano solo Dolce e Gabbana e Piersilvio Berlusconi , fanatici del caotico Portofino. Ma sul Lario il mondo pare essersi fermato , anche se le star con l’autunno, da Paris Hilton a Jennifer Lopez , ne stanno andando. Resta lei, la regina del piano, la concertista Sonia Vettorato, che promette l’ultimo bis al grandhotel Cadenabbia per la serata d’addio, il 30 settembre. Tra Belle Epoque e Hollywood, eccoci dunque a Menaggio, terra di vip, di bellezza, armonia , mondanità e Dolce Vita.

La chiamano Lariowood, la strada che da Como porta in Svizzera. I vip alla corte di George Clooney e il clan Ferragni la conoscono bene, per tutta l’estate Sonia ha suonato per le star nei suoi “ intrattenimenti eleganti (cosi chiama la pianista le sue serata in terrazza).

I cronisti sempre a caccia di pettegolezzi la chiamano ormai “la pianista del Lago”: la biondissima Sonia, altera bellezza teutonica, si esibisce a un pianoforte a coda nero, tra dame in lungo e turisti tedeschi benestanti alla prese con il Gran Tour. Che prescrive infatti una imperdibile sosta sul Lario.

L’estate 2023 ha riportato cosi il lago di Como sulle copertine di tutto il mondo regalandogli una visibilità che scavalca in una ipotetica hit parade Pompei e Firenze. Lariowood piace soprattutto alle star americane. Ecco il matrimonio del magnate inglese Alan Howard, che ha portato a Villa Olmo, sul Lago, anche Lady Gaga, e poi la ereditiera Paris Hilton. E poi modelle, da Leyla Milani a Kate Lawler, da Leonie Hanne e Karlie Kloss: e infine i grandi ospiti di George Clooney a Laglio e dintorni, e qui certamente spicca il nome del mitico Michael Jordan, Elisabetta Canalis, e Belen.

Ristoratori e imprenditori di grand hotel di lusso così hanno organizzato da alcuni anni degli intrattenimenti canori e musicali rigorosamente classici rivolti alla bennata clientela. Niente rap o concerti rock, ma un continuo, sussurrante e segreto “dopo Scala” che si svolge nelle terrazze sul Lago, che i cinefili di passaggio hanno soprannominato Marienbad Due. Concerti di jazz, echi di opere celebri, brani di musical… Nessun volgare piano bar, ma una discretissima pianista in nero che arpeggia su un lucido pianoforte a coda all’angolo di un fornitissimo bar, immersa in vasi di fiori.

Lei, Sonia, discretissima, non ci racconterà mai dei suoi incontri con i Ferragnez e Clooney, incrociati nelle hall dei super alberghi dove suona alla sera. Ad esempio a Menaggio dove ad ascoltare il suo pianoforte dicono sia passata una delle coppie più celebri di Hollywood, ovvero Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno così vissuto una seconda intensa luna di miele tutta pianistica.

Sonia si schernisce, lei che suona abitualmente nei salotti bene milanesi: l’ultima sua performance è stata Galleria, nel piccolo ridotto degli Amici della Scala.

Ma è qui sulle terrazze del lago che la Dolce Vita internazionale si è trasferita: tra Villa Bonomi e il Mandarin Lake Como ecco Richard Gere, Tom Cruise, Richard Branson, Rupert Murdoch, Anthony Hopkins, Jamie Lee Curtis, Vincent Cassel, Denzel Washington, Valeria Mazza, Tori Spelling, Chelsea Klinton, gli Oasis, Robert de Niro, Madonna, Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Brad Pitt, Cindy Crawford e consorte, Matt Demon, …

Nel cuore della Lombardia, abbracciato dalle acque cristalline del Lago di Como, sorgono i piccoli borghi che incantano. Questa perla lombarda, con le sue strade acciottolate e i suoi palazzi storici, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, offrendo ai visitatori un assaggio della vera Italia: ovvero, bellezza, storia e anche il “bel canto nel mondo”, che è anche il titolo di un nuovo trio sulla tradizione lirica italiana che Sonia sta promuovendo per i salotti d’inverno milanesi.

La incontriamo infine al Grand Hotel Cadenabbia, che risale al 1802, anno in cui venne edificato il primo Albergo del Lago di Como, la locanda Cadenabbia, quale punto di ristoro per viandanti e trasportatori di merci che a suo tempo erano veicolate via lago.

Qui passarono Imperatori, Regine, Re e capi di Stato….

I grandi alberghi sul lago, tra echi della belle époque e Hollywood… qui ci sono le ville dei vip e si respira un’aria magica. Che musiche esegue, Maestro, con il suo pianoforte a coda?

