Museo Resistenza, Sangiuliano: legato a spirito fondativo della Nazione, va fatto

Il Museo della Resistenza “è legato allo spirito fondativo della Nazione. È un museo importante che va fatto”: lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione della presentazione dell’avanzamento dei lavori per il museo che sorgerà a Porta Volta. Il ministro ha anche lanciato l’idea di coinvolgere i milanesi nell’allestimento. “Perché non chiediamo ai milanesi che hanno nelle loro case tanti oggetti e testimonianze di partecipare” in modo che “concorrano dal basso a dare contenuti al museo?”, ha detto. Tra le questioni ancora da definire ci sono i finanziamenti per gli allestimenti e la formula giuridica del Museo. Sui primi, Sangiuliano ha assicurato che “troveremo le risorse necessarie per l’allestimento” e sulla formula giuridica per il museo ha ipotizzato la soluzione della fondazione, come fatto in altri contesti simili.

