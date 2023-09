Brera, ministro Sangiuliano: palazzo Citterio pronto per fine 2024, no problema risorse

Sul progetto di Palazzo Citterio “Io sono a disposizione per dare ogni forma di sostegno, per questo ho portato i dg “del Ministero “dobbiamo darci una data certa e credo che ce la faremo per la fine del 2024, il sindaco ha indicato la data iconica del 7 dicembre, per poter inaugurare il museo. È un progetto su cui punto tantissimo, non c’è un problema di risorse, sono già stanziate e se ne serviranno di ulteriori siamo pronti a metterle”: lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al termine di una visita a Palazzo Citterio che ospiterà la nuova sezione di arte moderna della Pinacoteca di Brera. Con il ministro erano presenti anche il sindaco Giuseppe Sala e il direttore di Brera James Bradburne.

Il ministro, ricordando le vicende legate al progetto di Palazzo Citterio ha poi aggiunto: “Ho espresso sinceramente il mio disagio perché ieri ho fatto fare una ricerca sulla storia di questo edificio e francamente ritengo scandaloso per tutti noi, per l’Italia, per una città come Milano che si è sempre distinta per la sue efficienza, che un’opera cominciata nel 1972 ancora non trovi compimento”. E poi ha sottolineato:”Da quando sono diventato ministro 11 mesi fa ho preso molto a cuore quest’opera, ho portato qui oggi tutto lo staff apicale del Ministero, persone che ho confermato, per mettere tutti insieme, con il sindaco e i due architetti del Rup, per dire loro dobbiamo assolutamente uscire da questa vicenda”. #est

Una passerella potrebbe unire la sede storica di Brera con palazzo Citterio. Dell’ipotesi hanno parlato sia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che il sindaco Giuseppe Sala al termine di una visita a palazzo Citterio, dove sarà realizzata la nuova sezione espositiva di arte moderna. “Sia a me sia al sindaco piace l’idea della passerella che possa legare i due edifici, poi vedremo come farla, io la posso finanziare con i grandi progetti del ministero della Cultura, facciamo un concorso di idee e chi avrà l’idea migliore proveremo a realizzarla quindi c’è massima determinazione, lo testimonia il fatto che è la seconda volta che sono qui e ci tornerò il 25 dicembre a verificare lo stato di avanzamento dei lavori”, ha detto il ministro. L’ apertura di Palazzo Citterio è prevista per la fine 2024, mentre la passerella sarebbe pronta probabilmente in una fase successiva.

Il sindaco Sala, riguardo ai finanziamenti per l’eventuale passerella ha spiegato: “Credo che progetti dello Stato, gestiti dallo Stato, devono essere finanziati dallo Stato. Dopodiché, se si aggiunge un interesse di privati va benissimo, però la passerella è un elemento qualificante che deve seguire le procedure normali” e, riguardo ai tempi di realizzazione “non è fondamentale che ci sia con l’apertura di Palazzo Citterio”.