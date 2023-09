Scuola della Cattedrale del Duomo – 2 ottobre ore 18.30 – S. Teresa di Lisieux e l’UNESCO

La Scuola della Cattedrale, presieduta da Mons. Gianantonio Borgonovo, Arciprete del Duomo, anticipa l’inaugurazione dell’undicesima edizione culturale con un evento speciale per unirsi alle numerose iniziative nate per celebrare S. Teresa di Lisieux, Donna di cultura, di educazione e di pace, ufficialmente proclamata dall’UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura tra le personalità significative che questa istituzione valorizza nel biennio 2022-2023.

Quest’anno ricorre il 150° anniversario della nascita di S. Teresa [Alençon 2 gennaio 1873 – Lisieux, 30 settembre 1897], carmelitana francese, figura di educazione inclusiva, interculturale e di dialogo interreligioso, conosciuta in tutto il mondo e scelta dall’Unesco rispetto all’ingegnere Gustave Eiffel, progettista dell’omonima torre di Parigi. Patrona delle missioni, patrona di Francia, proclamata il 19 ottobre 1997 «dottore della Chiesa» da Giovanni Paolo II, terza donna con tale titolo dopo Caterina da Siena e Teresa d’Avila, modello per l’umanità, promotrice della figura femminile nel mondo e del ruolo delle donne nelle religioni, ma anche figura di riferimento per quanto riguarda l’uguaglianza e la parità di genere. Nel Santuario a lei dedicato al Cairo, tante donne musulmane, povere e analfabete, vanno ad onorare “la Piccola Santa di Allah”.

Il testo accolto dall’UNESCO parla anche di Teresa come una “scrittrice”, citando “Storia di un’anima”, una cinquantina di poesie e otto composizioni teatrali, opere il cui valore ha ispirato letterati e intellettuali francesi già all’inizio del XX secolo, da Georges Bernanos a Paul Claudel, da Etienne Gilson a Madeleine Delbrêl, fino alla cantante Edith Piaf. Anche nel cinema troviamo la sua figura con l’adattamento del libro di Joseph Roth La leggenda del Santo bevitore, film con il quale il regista Ermanno Olmi vinse il Leone d’oro alla Mostra internazionale del Cinema a Venezia nel 1988.

L’evento, moderato da Armando Torno, si terrà lunedì 2 ottobre alle ore 18.30 nel Duomo con la partecipazione di Mons. Luca Bressan, Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale nella Diocesi di Milano, Mons. Marco Ballarini, già Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Suor Cristiana Maria Dobner, teologa e carmelitana scalza, Monastero di S. Maria del Monte Carmelo a Concenedo, Alberto Guasco, Ricercatore presso l’Istituto dell’Europa mediterranea, CNR Milano, e con un saluto di Mons. Gianantonio Borgonovo.

L’evento sarà trasmesso in diretta su DUOMO MILANO TV

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti

scuoladellacattedrale@duomomilano.it