Rocca (FdI): Case agli studenti “Sinistra milanese eviti passerelle e mantenga promesse fatte in campagna elettorale”

“Durante la campagna elettorale del 2021 la sinistra milanese aveva promesso una città più accessibile anche per gli studenti universitari. Al punto che la Giunta Sala aveva più volte proclamato e sbandierato la riqualificazione dell’immobile sfitto di proprietà comunale presente a Ponte Lambro e progettato da Renzo Piano (nella foto), per realizzarvi uno studentato. Che fine hanno fatto quelle promesse? Che intenzioni ha, ora, l’amministrazione comunale con gli immobili sfitti di sua proprietà?”: lo dichiara Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in merito alla protesta delle tende in corso davanti a Palazzo Marino.

“Se realmente ci fosse la volontà politica da parte del Comune di intraprendere questa direzione, sarebbe possibile lavorare affinché altri edifici sfitti di sua proprietà vengano adibiti a studentati, come la Cascina Boldinasco in via De Lemene, riuscendo a garantire alloggi a diversi studenti fuorisede – prosegue Rocca -. Di fronte al caro affitti e alle bolle speculative che colpiscono anche la nostra città ognuno deve fare la sua parte, evitando passerelle e inutili proclami”.