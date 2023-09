Il Teatro Manzoni presenta la Stagione 2023/24 con un ricco parterre di ospiti e un ricordo a Silvio Berlusconi

Si alza il sipario sulla nuova stagione di quello che da sempre è considerato il “salotto di Milano”, il Teatro Manzoni, icona di intrattenimento, cultura e arte che lo scorso anno ha festeggiato ben 150 anni di attività.

Durante la conferenza di presentazione il direttore Alessandro Arnone ha aperto gli interventi con un commosso ricordo di Silvio Berlusconi che del Manzoni era proprietario, con Fininvest, e Presidente. Berlusconi salvò nel 1978 il teatro dalla chiusura, rilevandolo e salvandolo così dall’essere trasformato in un centro commerciale: “Berlusconi era un uomo dall’incredibile forza creativa, dal grande genio imprenditoriale e dalla straordinaria umanità” sono state le parole di Arnone “Nei quarantacinque anni della sua gestione è stata garantita una programmazione di grande qualità, sempre attenta alle mutate esigenze di intrattenimento del pubblico. In questa meravigliosa sala Silvio Berlusconi ha trascorso tante memorabili serate e ha permesso a tutti noi di vivere tantissimi bei momenti.” A seguire un lungo applauso e poi una passerella di artisti sul palco per presentare il ricchissimo calendario che prenderà il via il 7 di ottobre e che sarà, come d’uso, articolato per argomenti: Prosa, Ridere alla grande, Extra e Family.

Sul palco l’irresistibile verve di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia che hanno lanciato “La strana coppia” il capolavoro di Neil Simon che li vedrà protagonisti dal 21 novembre al 3 dicembre, Paolo Ruffini invece proporrà in tandem con Massimo Ghini “Quasi amici” dal 16 al 28 gennaio 2024, Paolo Genovese (regia) e Paolo Calabresi (fra gli interpreti) di “Perfetti sconosciuti” dal 12 al 24 marzo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi hanno come sempre catalizzato il pubblico con la loro travolgente simpatia, infatti saranno nel cartellone dei comics dal 19 dicembre al 1 gennaio con “Dove eravamo rimasti”. Il maestro Franco Branciaroli sarà in cartellone dal 7 al 19 maggio con il classico “Il mercante di Venezia”.

Molto gradita la presenza di Martina Colombari e Martina Difonte che porteranno sul palco la famosa commedia “Fiori d’acciaio”, una storia tutta al femminile che ha commosso, fatto divertire e riflettere già in due precedenti stagioni e ora approda al Manzoni dal 2 al 14 aprile 2024 con un gruppo di bravissime attrici fra le quali spicca anche Tosca d’Aquino.

Ancora molto lunga la lista dei presenti che elenchiamo velocemente scusandoci e ricordando che molti altri nomi sono previsti dal Cartellone: Raul Cremona, Antonio Cornacchione, Laura Curino, Enzo Decaro, Pupo, Diego Dalla Palma, Vittorio Sgarbi, Antonio Ornano, Gioele Dix, Deborah Johnson, Francesco Cicchella e altri con, in collegamento video, anche Lodo Guenzi, protagonista della comedy “Trappola per topi” in scena dal 7 al 19 novembre, Massimilano Gallo (“Amanti” dal 6 all’11 febbraio), Chiara Francini (“Forte e Chiara” dall’1 al 4 febbraio) e Paolo Crepet (29 gennaio, 26 febbraio e 25 marzo).

Un piatto come ogni anno ricco, trasversale e godibile da ogni categoria di pubblico che rende quanto mai azzeccato il claim CI VEDIAMO AL MANZONI!

.

.

Clara Mennella

. Giornalista professionista fin da giovanissima inizia scrivendo di moda, attualità e costume su Cosmopolitan e Capital. Dal 1987 al 2022 è redattore al Sole24Orecoltivando in parallelo la passione per le storie legate al food&wine. Scrive per l’Associazione Professionale Cuochi Italiani, gira l’Italia con la troupe di Gustochannel e dal 2011 fino al maggio 2017 è stata Vicedirettore di Italia a Tavola.