Difesa personale: lezioni gratuite in settembre a Milano e Monza

Difesa personale istintiva e mentale: ritornano, tra settembre e ottobre, le lezioni gratuite. Tenute a Milano e a Monza da Mario Furlan, fondatore del Wilding (l’autodifesa istintiva) e dei City Angels. Si tratta del sesto anno consecutivo: iniziate nel 2018 in soli due Municipi, queste lezioni gratuite di autodifesa si sono estese a tutti i nove Municipi di Milano. E il numero di partecipanti è costantemente aumentato: nella scorsa edizione, quella del settembre 2022, le richieste di partecipazione hanno superato il migliaio! Dal momento che le lezioni sono a numero chiuso, è stato necessario limitare la partecipazione ad un massimo di 30 persone a lezione. I partecipanti sono in gran parte donne, ma gli uomini sono comunque i benvenuti!

Le lezioni gratuite di autodifesa personale sono dieci: nove a Milano, una per ciascun Municipio, e una a Monza. Sono organizzate dai City Angels in collaborazione con i Comuni di Milano e di Monza, e con tutti i Municipi di Milano.

Ciascuna lezione gratuita di autodifesa personale dura 90 minuti circa e si svolge all’aperto. Si inizia con la parte mentale e psicologica della difesa personale, per terminare con alcune semplici tecniche. Semplici, e istintive: non necessitano di doti atletiche e possono essere applicate proficuamente da chiunque, anche da anziani o disabili.

Si può partecipare anche con le scarpe con il tacco, con il borsello o con la gonna stretta, se questo è l’abbigliamento abituale: l’autodifesa istintiva si basa sul realismo e sulla quotidianità.

Per iscriversi inviare un’email a info@wildingdefense.com, indicando nome, cognome e numero di telefono.