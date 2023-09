Sicurezza, Giovanati (Lega): quartiere Bicocca , situazione allarmante

– “È da tempo che denunciamo la situazione allarmante che il quartiere Bicocca sta vivendo. Spaccio di droga , consumo abusivo di alcool, schiamazzi notturni, delinquenza, regnano quotidianamente indisturbati. Ogni sera Piazza della Trivulziana è presa d’assalto da balordi, come ieri sera che armati di spranghe fronteggiavano una banda rivale, facendo scappare le persone che civilmente erano presenti in piazza. I residenti sono esasperati. Nessuno dell’Amministrazione comunale ha mai preso sul serio il problema. Bisogna garantire al più presto un presidio delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale. Non vorremmo che prima di prendere serie contromisure debbano accadere fatti gravissimi come avvenuto recentemente in altre zone della città che hanno portato alla morte di un giovane. Il quartiere Bicocca non può continuare a vivere questo degrado nell’indifferenza della Giunta di sinistra. Il Sindaco Sala vuole continuare a fare lo struzzo mettendo la testa sotto la sabbia sulla questione Sicurezza?”. Lo dichiara Deborah Giovanati, vicecapogruppo a Palazzo Marino del gruppo della Lega.

