Al Rock’n’Roll di Milano la Finale Nazionale di Rock Targato Italia

Il 21 settembre si terrà la finale di Rock Targato Italia, rock contest nazionale di grande notorietà, che raggiunge quest’anno la sua 34a edizione.

Originalità, indipendenza, passione ed alta qualità musicale: questi sono i valori su cui si fonda da sempre Rock Targato Italia rendendolo, fino ad oggi, un contest unico nel suo genere. Il Rock’n’Roll di Milano, spazio storico e di riferimento per le celebrità e per gli appassionati del vero Rock, ospiterà la finale, permettendo ai presenti, di respirare un’atmosfera di musica e di pura convivialità. La serata inizierà con l’esibizione dei finalisti, selezionati dal gruppo di lavoro di Rock Targato Italia, La giuria stabilirà il vincitore della XXXIV^ edizione Infatti i 7 concorrenti avranno l’occasione di presentare sul palco, esprimendo la propria passione, energia e talento musicale, due brani inediti dinanzi ad una giuria di operatori di settore, i quali dovranno stabilire il vincitore assoluto. Alla band vincitrice sarà assegnato il Gran Premio Rock Targato Italia 2023, una campagna di promozione di 5 mesi, in collaborazione con l’ufficio stampa Divinazione Milano, il quale si preoccuperà di affiancare l’artista nel suo avvio all’interno del mondo musicale.

I 7 artisti in programma, presso il noto locale Rock’n’roll di Milano, provengono da tutta Italia e sono:

BLUAGATA

VOLUMICRIMINALI

ANADREBA

MALADIE DES IF

FERRETTI

MALFENA

MAD WING

Durante la serata verranno, inoltre, consegnati i premi delle Targhe Rock Targato Italia nelle categorie “Miglior Disco”, “Miglior Singolo”, “Miglior Rivelazione”, “Miglior Live” e “Libro Rock” rispettivamente a Francesco Setta, Omar Pedrini, Battista, Lory Muratti e Marco Ambrosi (foto e bio al link ROCK TARGATO ITALIA 2023: VINCITORI DELLE TARGHE).

I vincitori sono stati scelti dai lettori di Rock Targato Italia che hanno votato sul sito www.rocktargatoitalia.it il loro artista preferito. Nell’arco dell’evento, ci sarà modo di ascoltare come ospiti gli Indako, candidati al Premio “Città di Milano”.

Rock Targato Italia, da sempre intende supportare la musica dal vivo di qualità che, maggiormente in un momento storico attuale tra tecnologia e marketing, funziona diversamente. Stare sul palco dove musica, artista e pubblico prendono vita è una esperienza unica. Il 21 settembre sarà una serata nella quale condividere insieme la passione per la musica e per il rock italiano, coinvolgendo tutti, dagli artisti emergenti a quegli artisti più affermati nel panorama musicale, imperdibile. Venite a vivere l’esperienza che è Rock Targato Italia, l’ingresso è gratuito e libero a tutti gli amanti della musica di qualità. Vi aspettiamo il giorno 21 settembre 2023 presso il locale Rock’n’Roll, Milano.

Cenni biografici artisti in gara:

Blu Agata

Bluagata nascono in Toscana nel 2017 dall’incontro di Alessia Masi (voce / piano/ synth) con Margherita Bencini (voce/ synth), Federico Masi (batteria), Folco Vinattieri (chitarra) e Lorenzo Mattei (basso). La loro musica si caratterizza per la fusione di parti elettroniche disturbanti e ritmi hardcore con elementi vocali che spaziano dalle urla più profonde ai timbri più “dolci”, sopra un ventaglio di testi abrasivi e diretti. Dal 2018 la band ha realizzato oltre 80 live, condividendo il palco con alcune delle migliori band italiane quali I Ministri, Lacuna Coil, Manuel Agnelli, Rezophonic, Meganoidi.

VOLUMIcriminali

I VOLUMIcriminali si formano nel 2001 dalle ceneri di alcune band hardcore/punk, grunge e metal della scena musicale genovese. La fusione delle influenze musicali dei membri è ciò che definisce il sound proprio dei VOLUMIcriminali sin dall’origine. Nel 2010 producono il loro primo lavoro, “Riflessioni di cambiamento”, che ripercorre la storia della band. Il loro ultimo EP “Preludio al Caos” risale al 2020.

Anadreba

Gli Anadreba sono un gruppo cresciuto nel Delta del Po, in Veneto. Enrico Ruzza, voce e mente della band, mette in piedi questa recentissima formazione a febbraio 2023, che vede Edoardo Tiozzo alla chitarra solista, Biagio Modena al basso e Aldo Pattaro alla batteria. Gli Anadreba sono uniti da una forte intesa e dal desiderio di offrire al pubblico un rock inedito, sofferto e genuino.

Maladie des If

Maladie Des If nasce durante la pandemia, nel territorio laziale, dalla collaborazione socialmente distanziata tra Lori “Maladie” De Falco (autrice, front) e Eugenio Cerocchi (autore, chitarre). Nel gruppo sono anche presenti Mimmo Picone (Tastiere); Fabrizio Gallina (Basso) Roberto Treppo (Batteria).

MDI si identifica nel genere posh pop in un turbine di emozioni. Nel 2022 il gruppo si distingue per numerose vittorie in vari eventi musicali: dal podio di Apulia Voice al Premio Originalità di Rumore BIM Festival, fino alla vittoria del premio New Hit al Roma Music Festival. Nel 2023 rilasciano il singolo “Origami” e si qualificano per Onda Rosa Indipendente e le finali di PAE, Premio Lauzi e Summərday.

Ferretti

Mattia Ferretti, in arte semplicemente “Ferretti”, è un artista marchigiano che si colloca nel panorama rock/rap rock. Le sue opere si contraddistinguono per la scrittura e per una forte matrice recitativa, accompagnate sempre da una band, sia in studio che dal vivo. Nel 2023 Ferretti è tra i finalisti dell’Homeless Fest, tra i selezionati per le fasi regionali di Sanremo Rock e tra i 16 finalisti di Musicultura. Anche dal vivo ha ottenuto buoni successi suonando in apertura ai Little Pieces Of Marmelade e ai Finley.

Malfena

I Malfena sono un gruppo rock torinese costituito nel 2018 da Marco Soffiato (Voce, chitarra), Jean Capuano (Chitarra solista), Francesca Biscione (Batteria) e Marcello Cavuoto (Basso). La loro visione spazia fra sonorità punk, pop rock e alternative. I progetti del gruppo includono brani inediti in italiano e cover dal gusto tipicamente anni ‘90 che rendono lo stile dei Malfena inconfondibilmente naif e immediato. Nel 2020 salgono sul palco del Teatro Ariston come finalisti di Sanremo Rock mentre nel 2021 rilasciano il loro ultimo singolo “Dirama”.

Mad Wing

I Mad wing nascono a gennaio 2022 da un’idea di Luca Pisconti (voce e chitarra), Angelo Marrali (basso) e Angelo Dossi (batteria), accomunati da una grande passione: le sonorità pop-punk! Con la loro musica, vogliono far rivivere in chiave moderna le atmosfere da college americano degli anni ‘90 e primi 2000. Il nome ha un’origine curiosa ed anche evocativa: la parola WING (“Ala” è anche l’anagramma delle iniziali dei nomi dei 3 membri della band) è unita all’aggettivo MAD (“Pazza” che simboleggia la musica ma anche l’attitudine della band).