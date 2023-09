Ecco come cambia il Codice della strada: basta autovelox selvaggi, ma le multe salgono

Via libera definitivo dal Consiglio dei ministri al disegno di legge con nuove norme sulla sicurezza stradale e la delega al governo per le modifiche al Codice della strada. Il pacchetto, spiega un nota del Mit, già presentato al Cdm a giugno e fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, è passato al vaglio della Conferenza unificata che ha espresso il parere favorevole e ha proposto una serie di modifiche. Tra le principali misura, una stretta sugli autovelox selvaggi e l’inasprimento delle sanzioni per chi supera i limiti di velocità ed è recidivo e per chi usa il cellulare mentre è alla guida.

