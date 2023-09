Cambiare sguardo parlando di disabilità a scuola

Ancora in tema “back to school”, CBM Italia propone alle scuole di tutti gli ordini, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, un nuovo percorso didattico gratuito per far conoscere e fare esperienza dei diritti delle persone con disabilità e contribuire alla diffusione di una cultura dell’inclusione. La proposta si chiama “Cambiamo sguardo” e punta a coinvolgere sia gli studenti sia il personale scolastico (insegnanti, insegnanti di sostegno, educatori, assistenti alla comunicazione, personale ATA). Per questi ultimi la formazione è articolata in 4 moduli online da 30 minuti: linguaggio inclusivo e comunicazione; Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità; Agenda 2030 e la sua connessione con la Convenzione Onu; didattica inclusiva e approfondimento del tema Universal Design for Learning (UDL). Per i bambini e i ragazzi la formazione è pensata invece in classe, attraverso un “kit operativo” contenente attività didattiche, giochi e laboratori utili a favorire il confronto e la partecipazione consapevole del gruppo classe parlando di disabilità con naturalezza e senza tabù, contrastando gli stereotipi, i luoghi comuni e i comportamenti discriminatori. “Cambiare sguardo significa mettersi nei panni dell’altro, utile per costruire una società più inclusiva e migliorare il mondo in cui viviamo, sostenendo i diritti dei singoli e dell’intera comunità umana” commenta Massimo Maggio, direttore di CBM Italia. “Ancora in pochi conoscono la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, un documento bellissimo che ci rende partecipi dei diritti delle persone con disabilità – oltre 1 miliardo al mondo – e in particolare al diritto all’istruzione, alla partecipazione sociale, all’accrescimento della consapevolezza”.

Per info: https://www.cbmitalia.org/partecipa/progetto-scuola/

(A cura di Agenzia Le Acrobate)

