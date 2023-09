Un lettore scrive sui lavori in via Rimembranze di Lambrate

Totalmente incapace. Assolutamente inadeguato nel suo ruolo di Sindaco.

Dal 2016 ha fatto, e sta facendo tuttora, danni incalcolabili.

L’ultima trovata di questo Sindaco è quella di sostituire i binari in Rimembranze di Lambrate.

Finalmente!!.. ci sarebbe da dire, visto che questo intervento si sarebbe dovuto fare da diverso tempo… con buona pace di chi, negli ultimi 10 anni, ci ha lasciato cerchi e pneumatici di bici, moto (insieme a qualche strato di pelle), auto etc..etc..

Dunque finalmente dicevo… ma quando, Sala e i suoi assessori, decidono di iniziare i lavori??..

Ma quando iniziano le scuole! Certo!

Quale momento migliore?!?

D’altronde perché iniziarli a luglio?!?

Magari quando Milano si svuota un pochino perché gli studenti hanno più o meno terminato i corsi, e qualche milanese inizia ad andare in ferie.

E, visto che per sostituire 200 metri di binari (opera colossale… apocalittica….di grande ingegneria ) occorrono 2 mesi, perché non utilizzare i mesi di luglio e agosto?!? Così, tanto per dire..

Giusto per fare in modo che, proprio alla ripartenza di settembre, sia tutto pronto e in ordine.

Effettivamente è una soluzione troppo perspicace.

Ma va bene, lasciamo stare.

Però mi verrebbe da chiedere: visto che per 2 mesi hai deciso di chiudere un’arteria molto trafficata,

Perché non aprire la “tangenzialina“ di Segrate?!?

Quella, per spiegarmi, che collega via Rombon a tutto il comune di Segrate.

Quella, per spiegarmi, che eviterebbe gli attuali ingorghi mattinieri in zona Sacro Cuore, Rubattino, Pitteri.

Quella, per spiegarmi, pronta da almeno 3 anni ( non tutta, parlo dei primi 2/3 chilometri, fino alla fine della cava di Redecesio).

Quella, per spiegarmi, perfettamente agibile per girarci i film e gli spot pubblicitari, magari utilizzando mezzi di polizia e carabinieri, e sparando (a salve..s’intende) alle 3 di notte… tanto quelli che abitano nelle vicinanze perché dovrebbero lamentarsi?!?

Quella, per spiegarmi, perfettamente illuminata di notte, perché è importante evitare gli sprechi.

(..oh caspita.. ho avuto un flash.. m’è venuto in mente un tale che, qualche tempo fa, mi chiedeva se preferivo la guerra o il condizionatore acceso. Mah, che strana associazione..).

Vabbè dai, mi fermo qua, anche se potrei andare avanti per giorni e giorni, argomentando su area B, area C, piste ciclabili, limite 30km/h, sensori per autocarri…etc etc.

L’unica cosa che mi auguro è che tutti coloro che l’hanno votato e che quindi hanno contribuito a questo immane scempio, siano seriamente dispiaciuti, pentiti, (mea culpa, mea culpa) e promettano di essere più lungimiranti per le prossime elezioni.

Che mi auguro arrivino il prima possibile… chissà mai che, in un raro e isolato istante di lucidità, il sig. Giuseppe Sala decida di dimettersi…

Dio lo volesse.

Alessandro Botti