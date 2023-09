Oggi sciopero di 24 ore di metro, bus e tram Atm: gli orari

Lunedì 18 settembre saranno possibili diversi disagi per chi viaggia coi mezzi

Quella odierna a Milano rischia di essere una giornata nera per i trasporti a causa dello sciopero dei mezzi ATM che potrebbe provocare l’interruzione del servizio di metro, bus e tram in città e dei pullman di Autoguidovie e Movibus fuori città.

L’Azienda trasporti milanesi ha pubblicato gli orari di garanzia anche se è ovvio che i disagi saranno legati direttamente al numero di dipendenti che decideranno di incrociare le braccia.

A proclamare lo sciopero di 24 ore sono stati i sindacati Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail, che si è però detta disponibile a ritirare l’agitazione in caso di convocazione del ministero. A Milano, lo sciopero potrebbe coinvolgere le linee della metro dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, stando a quanto riferito da Atm.

Oggi, sempre per 24 ore, si ferma in tutta la Lombardia (con interessamento anche dell’area di Bologna) il personale della compagnia di bus Autoguidovie. In questo caso l’agitazione è stata organizzata soltanto dalla sigla Osr Faisa-Cisal. Oltre ad Autoguidovie, a San Vittore Olona nel Milanese si ferma anche il personale di Movibus.

E a spiegare le ragioni della protesta sono state le stesse sigle per “rivendicare un aumento salariale di 300 euro” e chiedere “la riduzione a 35 ore settimanali a parità di salario”. I sindacalisti sperano “nella riduzione dei periodi guida e dei nastri di lavoro” e “un reale adeguamento delle tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti che utilizzano i mezzi del trasporto pubblico”.

“È tempo e ora dì dire basta alla politica della concertazione che in tutti questi anni è stata corresponsabile e ha prodotto solo un impoverimento della classe lavoratrice, una continua erosione dei diritti e delle conquiste”, hanno proseguito i lavoratori, rimarcando che “i salari sono i più bassi d’Europa, il lavoro è sempre più duro, le responsabilità sono sempre maggiori”.