Milano, pakistano nudo salta su auto in corsa, De Corato: «Città in balia di stranieri in stato di alterazione. Polizia Locale assente»

«Leggo dalle agenzie che ieri mattina, poco prima delle ore 9 in via Mac Mahon, un pakistano di 35 anni, completamente nudo, si è messo a saltare sul cofano e parabrezza di un’auto, danneggiandola. Ringrazio gli agenti della Polizia di Stato per essere prontamente intervenuti ed aver portato in Questura, arrestandola, questa persona in forte stato di alterazione.

Non è il primo caso che accade, di questo genere, a Milano. Vorrei ricordare che lo scorso maggio, davanti al Parco Trotter tra Viale Monza e via Padova, una donna brasiliana trans si era denudata ed aveva urlato e minacciato i bambini della vicina Scuola che stavano per entrare in classe. La stessa trans, durante il trasporto al Comando di Polizia Locale di via Custodi, aveva inveito e aggredito, mordendoli, anche i vigili che la fermarono immobilizzandola. In quel caso, però, Sala si schierò subito dalla parte della irrequieta e denunciò immediatamente gli Agenti di Polizia Locale. Questa è una chiara ed evidente dimostrazione del fatto che, nella nostra città, i “ghisa” hanno il timore e la paura di intervenire perché, quando si verificano situazioni estreme e particolari, poi il Sindaco e il Comune invece di schierarsi dalla parte di chi ci tutela, prende le difese di coloro che commettono reati o gesti folli! Il risultato è sotto gli occhi di tutti ed in città solo carabinieri e poliziotti si occupano della nostra sicurezza mentre la Polizia Locale è completamente assente»!

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, sul pakistano nudo che ieri mattina in via Mac Mahon si è avventato sopra una vettura, saltando sul cofano e sul parabrezza, distruggendo i tergicristalli e rompendo il vetro.