Le pillole paradossali della Schlein

Il paradosso in un PD che predica femminismo, diritti femministi a tutte le ore, quasi che fossimo un Paese di ignoranti trogloditi, è la convinzione della Schlein che nel partito si senta l’insofferenza nei confronti di una leader donna del PD. “Si, sicuramente anche per questo”. LO ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein rispondendo alla domanda di Enrico Mentana alla prima festa di Open a Parma se ritenesse che l’insofferenza nel partito nei confronti della sua leadership sia dovuta anche al fatto di essere la prima leader donna del Pd. “In Italia – ha poi ribadito ancora una volta più in generale Schlein- in Italia c’è bisogno di più leadership femministe e non solo femminili in politica. Di quella del governo di Giorgia Meloni che è una donna ma non fa politiche di sostegno alle donne, non ce ne facciamo niente”.

E la soluzione per l’eccessiva e incontrollata immigrazione?

“Io credo che sia ora per noi di rilanciare per noi una battaglia di civiltà quale è quella per il riconoscimento dello ius soli. Lo dobbiamo a sempre più numerosi bambine e bambine figli di stranieri ma che nascono e crescono nel nostro Paese , con noi. E che sono in tutto e per tutto italiani come noi “. Lo ha detto, fra l’altro, la segretaria del Pd Elly Schlein, intervistata a Parma da Enrico Mentana alla prima festa di Open.