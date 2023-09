Immigrazione, Lampedusa: le dichiarazioni di Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni

Ursula von der Leyen “La migrazione irregolare è una sfida che dobbiamo affrontare a livello europeo. Su questo punto, quindi, siamo insieme”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita nell’isola di Lampedusa dopo aver raccolto l’invito del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. “Grazie per avermi invitato e per aver invitato la commissaria, Ylva Johansson, qui all’isola di Lampedusa: per me è importante essere qui con voi oggi”, ha proseguito von der Leyen, “Abbiamo incontrato davvero dei cittadini straordinari qui a Lampedusa, abbiamo parlato con i membri dello staff dell’hotspot e credo sia importate anche sottolineare la l’importanza della presenza della protezione civile italiana e internazionale: in queste giornate così intense, la popolazione locale ha fatto del suo meglio per sostenere gli uomini e le donne i bambini che sono arrivati sull’isola”. Meloni “Se qualcuno in Europa pensasse che la questione immigrazione si risolve semplicemente solo nei confini italiani prende un abbaglio”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine della visita con Ursula Von der Leyen a Lampedusa. La crisi migratoria, ha sottolineato, è di “una portata tale che se non lavoriamo tutti insieme i numeri del fenomeno travolgeranno tutti gli stati dell’Europa”.

