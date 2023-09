E’ a Milano il quartiere più ricco d’Europa. Ecco qual’è

Non a Londra o a Parigi, il quartiere più ricco d’Europa si trova a Milano sulla base del reddito percepito da chi lo abita.

La ricchezza dei quartieri europei può cambiare da città a città ma anche da un momento storico all’altro. Il fattore determinante per poter affermare la ricchezza dipende dal reddito percepito dalle persone che abitano in quel particolare quartiere.

Nel Regno Unito, per esempio, è Kensington il quartiere più ricco di Londra. Seguono Chelsea, Mayfair e Belgravia. A Parigi, invece, il quartiere più ricco è quello dell’8º arrondissement; a Madrid è il quartiere di Salamanca.

Numerosi fattori economici e sociali potrebbero influenzare le classifiche. Fatto sta che, il quartiere più ricco d’Europa si trova proprio a Milano, una delle città più ricche ed influenti, con diverse aree residenziali, alcune delle quali anche molto ricche. Sei pronto a scoprire qual è?

Il quartiere più ricco d’Europa che si trova a Milano è stato individuato sulla base della dichiarazione dei redditi di chi ci vive, effettuata nel 2022. La media è di 30 mila euro guadagnati pro capite. Anche se la capitale meneghina è anche la città più ricca d’Italia, ci sono molte contraddizioni e differenze da quartiere a quartiere.

Stando alla statistica condotta dal MEF, il quartiere più ricco è proprio quello del centro storico. Si tratta del CAP 20121 che racchiude al suo interno: Duomo, Brera, Quadrilatero della moda. Chi abita in questi quartieri percepisce in media 88745 euro l’anno. Un dato notevole se paragonato al quartiere che, invece, viene considerato il più povero ovvero Quarto Oggiaro con 17628 euro. Si tratta di un quartiere dove per vivere in affitto potrebbero essere richiesti fino a 2100 euro al mese, per 70 metri quadrati. Con una disponibilità delle unità abitative in affitto che, rispetto a sei mesi fa, è diminuita del 12%.

Seguono i quartieri di City Life, Pagano e Wagner racchiusi sotto il CAP 20145. La media di guadagno pro capite di chi abita in questa zona, è di 71.792 euro.

Anche se la Lombardia e la città di Milano potrebbero sembrare avere il primato della ricchezza in Italia, la regione si è accaparrata anche un triste primato. Infatti, proprio in Lombardia c’è il quartiere più povero ovvero Cavargna, in provincia di Como, dove i residenti hanno dichiarato di guadagnare 6525 euro pro capite in un anno.

