Viaggio accessibile al Festival delle Abilità

Il viaggio, in chiave di accessibilità e inclusione, è al centro della quinta edizione del Festival delle Abilità, in programma dal 16 al 24 settembre alla Biblioteca della Chiesa Rossa di Milano (via San Domenico Savio 3) e a “Pacta. Dei Teatri” (via Ulisse Dini 7). Musica, teatro, poesia, pittura, scultura, talk, laboratori e nuove tecnologie: il Festival delle Abilità è un evento di inclusione sociale incentrato sull’accessibilità del mondo della cultura e dell’arte alle persone con disabilità, siano essi artisti o spettatori. Gli spettacoli, i dibattiti e le mostre sono infatti tradotti in Lingua dei Segni Italiana (Lis), trasmessi in diretta streaming con servizio di trascrizione e, in parte, di audiodescrizione. “Se si dovesse riassumere in due parole il Festival verrebbero scelte Energia e Partecipazione, ingredienti fondamentali per la ripartenza della società civile e per la voglia di incontrarsi e discutere ricercando una vera inclusione delle persone con disabilità” spiega Simone Fanti, giornalista, tra gli organizzatori dell’evento. Ricco di proposte il programma (https://festivaldelleabilita.org/festival-delle-abilita-2023/) dove troviamo anche il talk sui cammini accessibili in programma sabato 23 settembre alle ore 16.30 sul palco di Chiesa Rossa, condotto da Pietro Scidurlo, presidente dell’associazione Free Wheels, viaggiatore e pioniere in Italia dei cammini per persone con esigenze di accessibilità. “Inclusione è una parola magica. Quando esiste svanisce” è il commento di Antonio Giuseppe Malafarina, presidente onorario della Fondazione Mantovani Castorina che promuove l’evento. (A cura di Agenzia Le Acrobate)

