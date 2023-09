Movida, controlli CC in zona Porta Venezia: 17enne arrestato per rapina

Nell’ambito dei servizi straordinari dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano nell’area di via Lecco, corso Como e nelle zone della movida, i militari dell’Arma hanno arrestato venerdì sera, per rapina, un 17enne, italiano, già gravato da precedenti di polizia. I Carabinieri, allertati da un passante, sono intervenuti lungo i bastioni di Porta Venezia riuscendo a rintracciare e bloccare il giovane che, secondo quanto ricostruito aveva appena strappato il telefono cellulare dalle mani di un 33enne italiano, in via Tadino, dandosi poi alla fuga, inseguito dalla stessa vittima. Il minore è stato condotto, al termine degli accertamenti, presso l’Istituto penale per minorenni “Beccaria”.

Nella notte, nell’ambito degli stessi servizi, i Carabinieri hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 15enne italiano trovato in possesso di un coltello a serramanico poi sequestrato.

Denunciate per guida in stato di ebbrezza 7 persone, tra i 46 ed i 20 anni, tutti italiani ad eccezione di una donna di nazionalità romena.