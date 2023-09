Carla Bruschi alla Borsa di Milano

Evento unico e significativo quello della mostra personale della pittrice Carla Bruschi presso Palazzo Mezzanotte, sede storica della Borsa Italiana, che si terrà a Milano dal 19 al 22 di settembre. Proprio la Borsa, il luogo dove si concludono contrattazioni per milioni di euro, ospiterà “Il Silenzio degli Ultimi”, esposizione di opere dell’artista cresciuta all’ombra della Madonnina che dà voce a coloro che sono schiacciati dalla violenza dei prepotenti e dei malvagi. Le vittime, i poveri, gli emarginati entrano per la prima volta nel tempio della finanza italiana per porre all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della solidarietà come valore morale imprescindibile. La denuncia della povertà e delle contraddizioni del mondo contemporaneo, portata avanti da Carla Bruschi con le sue opere dall’alto impatto emotivo, saranno anche centrali al Welcome Coffee che si terrà giovedì 21 settembre alle ore 17, in occasione dell’esposizione. Sarà presente anche il noto storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, curatore della mostra e grande estimatore della pittrice. Protagonisti degli ampi spazi della sede espositiva i volti senza speranza di fragili donne vittime di violenza, ritratti di bimbi che hanno perso casa e genitori a causa di catastrofi naturali, senzatetto rassegnati e disorientati sull’angolo di un marciapiede: quadri di denuncia dallo spirito potente che richiedono un riscatto. La mostra sarà visitabile da martedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 20.

Dott. Caterina Majocchi Critico d’Arte