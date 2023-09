Sala: “Morte 23enne tragedia, serve fare di più” Verri (Lega): “Da quanto tempo chiediamo un presidio?”

Interessante e vergognoso che Sala, dopo la morte del 23 enne aggredito in Darsena e solo ora ammetta che un problema sicurezza esiste e va affrontato. Quante aggressioni, stupri e furti è costata la consapevolezza di una città insicura?

Sala “E’ una tragedia di cui non possiamo che essere addolorati e consapevoli del fatto che dobbiamo fare di più: sto cercando di preparare qualche misura, qualche ipotesi di lavoro per rafforzare la sicurezza. Non è più un problema di definire dove la sicurezza sia percepita o sia reale. E’ un problema, dobbiamo intensificare il nostro impegno e capisco anche che spiegare a tutti che la responsabilità è molto delle forze dell’ordine serve a quel che serve. Dobbiamo sentire la responsabilità”.

“Ennesima tragedia in darsena a Milano”: così Alessandro Verri capogruppo in consiglio comunale della Lega dopo la morte di Yuri Urizio, il 23enne aggredito i giorni scorsi in viale Gorizia e deceduto dopo quattro giorni di coma. “La darsena da anni è protagonista di episodi di estrema violenza. Quello che dovrebbe essere un luogo simbolo di Milano per la sua storia e per il divertimento. A causa di un’amministrazione totalmente assente è diventato un luogo di morte”, prosegue Verri. “È da un anno che chiedo, con una mozione, un presidio fisso della polizia locale ma questa amministrazione continua a non sentirci. Che cosa dobbiamo aspettare prima che qualcun altro ci rimetta la vita e che questa amministrazione finalmente si svegli. Una preghiera per Yuri Urizio e per tutti i suoi familiari.”